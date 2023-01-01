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閃「黑統」爭議？季麟連、葉林傳缺席升旗　王鴻薇：尊重主辦方

▲▼侯友宜陪同王鴻薇參拜文昌宮。（圖／王鴻薇辦公室提供）

▲侯友宜陪同王鴻薇參拜文昌宮。（圖／王鴻薇辦公室提供）

記者鄭佩玟／台北報導

台北市立委第三選區補選國民黨候選人王鴻薇今（1）日第2度與新北市長侯友宜合體，稍早她出席劍潭里元旦升旗活動時，近期惹出「黑統」爭議的台北市議會副議長葉林傳、黃復興黨部主委季麟連均未到場，引發媒體質疑王鴻薇團隊是否有出面勸阻他們。王鴻薇對此表示，她是應邀出席，「說實在我不知道誰會去誰不去」，充分尊重主辦單位。

王鴻薇今天上午參加劍潭里的元旦升旗活動，原本預計出席的葉林傳、季麟連均未到場，隨後王鴻薇參拜文昌宮時，被媒體質疑王鴻薇團隊是否因近期「黑統」爭議，而出面勸阻季麟連不要出席？王鴻薇對此先是表示，今早在劍潭里的元旦升旗活動，自己是應里長邀請出席，非常高興今早跟里長里民一起升旗，而且得到大家非常熱烈的支持非常感動。

在媒體追問下，王鴻薇強調，自己是應邀出席，能受邀當然非常高興，「至於誰會出席，說實在我是應邀出席，我會充分尊重主辦單位...說實在我不知道誰會去誰不去，我只知道里長跟里民會去。」

同場出席的新北市長侯友宜也被媒體問到此事，由於他才剛從新北市升旗典禮趕來，只見他滿頭霧水稱「這題是問我呀？」接著才說，「人跟人之間都是互相尊重，用同樣的道理大家一起往前走。」

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