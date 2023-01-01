捷運管制太無聊！工作人員「上台講笑話」　30秒搞笑畫面旅客超嗨

記者柯振中／綜合報導

為了疏導跨年人潮，台北捷運實施42小時不收班的方式，持續運送旅客回家，過程中也透過分流管制，避免韓國梨泰院的悲劇在台灣上演。值得一提的是，北捷在市政府站實施人流管制，大批旅客要依次進入車站內部，工作人員為了避免久候無聊，還特意邊疏導邊講笑話，站在台上賣力喊話的模樣，讓不少人笑了出來。

台北捷運連續42小時營運不收班，透過高密度的班次疏導跨年期間的遊客，緩解交通的壓力。北捷同時借鑑了萬聖節期間韓國梨泰院發生的踩踏事故，在人流密度大的捷運站出口實施人流管制，管控進站人數，避免悲劇在台灣上演。

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▲等捷運太過無聊，工作人員「上台講笑話」，讓現場旅客笑了出來。（圖／網友fuchiklovefood授權提供，請勿翻拍以免侵權）



值得一提的是，有民眾跨年期間想要搭乘捷運，卻因為站內人潮過多，因此暫時被安排在出入口處等候。過程中台上疏導的工作人員害怕旅客無聊，還拿起大聲公講起冷笑話。

工作人員兼顧工作、旅客情緒的畫面曝光，不少網友也被幽默的說話方式逗樂，不禁留言直喊，「現在一份工作都要有兩三個才藝支撐」、「真的是用心良苦啊！值得讚許的員工」、「好盡責，辛苦了」、「被捷運耽誤的演藝人員」、「真的辛苦他們了～笑話也真的蠻好笑的。」

▼這名工作人員透過幽默的方式，成功緩解了旅客候車時的不耐。（圖／網友fuchiklovefood授權提供，請勿翻拍以免侵權）



此外，也有目睹的旅客出面表示，這名工作人員的疏導工作、講笑話橋段都相當專業，也成功減緩了群眾等待捷運的煩躁感，希望捷運公司能替這位工作人員加薪、表揚。