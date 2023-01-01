50元硬幣存一年！他「跨年殺豬公」畫面超壯觀　金額驚呆一票人

▲男子存了整年的50元硬幣。（圖／翻攝臉書／爆廢公社）



記者柯振中／綜合報導

許多人會把零錢存在撲滿裡面，最後「殺豬公」時會相當有成就感。一名男子從2022年初開始存錢，在零錢筒中投了許多50元硬幣，最後的成果出爐，讓不少人感到驚艷，硬幣排在地上的畫面，更是引發熱烈討論。

這名男子在「爆廢公社」分享，他從2022年初開始存硬幣，過程中沒有特地制定每月要達成的金額，只是有了50元的硬幣就會留下、投入。

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而經過一年的努力，男子2022年12月31日殺豬公，將滿滿的50元硬幣放在地上排列整齊，還有數張千元、500元及100元鈔票，畫面相當壯觀。

▲男子秀出了部分轉帳紀錄，存錢的金額驚呆一票人。（圖／翻攝臉書／爆廢公社）



硬幣海的畫面曝光，不少人感到十分佩服，不禁留言詢問，「這些總共有多少」、「我今年年底才要殺」、「我昨天也殺了一隻空虛寂寞的豬」、「好奇這樣子全部有多少錢啊？」

男子拿到銀行的硬幣機裡存錢，其中有一枚假幣被退幣，其餘的50元硬幣加起來，一共為3萬元。男子也提到，若是直接將硬幣存入大撲滿，看起來會很空虛、沒有成就感，建議可以先從小隻的撲滿開始存，等到存滿了再投入大隻撲滿裡，這樣才會一直有動力。

此外，也有不少人分享，雖然有許多網友擔心假幣的問題，但動手開始存錢後，會發現假幣的情況比想像中來得少，不必太過擔心。