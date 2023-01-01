時光旅行靠它！這架飛機2023年起飛「在2022年降落」　跨年2次賺到

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這架飛機帶你時光旅行！2023年起飛、2022年降落　跨年2次根本賺到

▲▼飛機（圖／取自免費圖庫pexels）

▲這一架航班2023年起飛，卻在2022年降落，一票人笑「跨年2次根本賺到」。（示意圖／翻攝自免費圖庫pexels）

記者趙蔡州／綜合報導

告別2022、迎接2023，全球多國都有舉辦跨年晚會、煙火秀慶祝，不過由於時區差異，全球跨年的時間也有落差。有一架飛機1日在推特引發熱議，原因是它明明是2023年起飛，降落時目的地機場的時間卻還在2022年，讓不少網友戲稱是「時空旅行」，還有人說「可以跨2次年，根本賺到」。

Flightradar24（航班追蹤網站）1日在推特分享一個航班訊息，一架代號UA858航班於2023年1月1日0點29分從南韓首爾飛往美國舊金山，結果抵達時間竟然是2022年12月31日下午5點55分，實際抵達時間為5點17分，讓Flightradar24小編忍不住說「這太酷了！」

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貼文一出立刻引發網友熱議，有人說，「沒錯，我們還實際做過一次，連續慶祝2次跨年」、「我在2022年還有事情沒辦，可以幫我聯繫他們嗎，緊急」、「當下唯一的時光機」、「誰說金錢買不到時間，哈哈」、「想回到過去就來搭吧」、「直接跨年2次」、「這就是跨太平洋時間旅行」、「原來是時光旅行專家」。

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