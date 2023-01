時光旅行靠它！這架飛機2023年起飛「在2022年降落」　跨年2次賺到

▲這一架航班2023年起飛,卻在2022年降落,一票人笑「跨年2次根本賺到」。(示意圖/翻攝自免費圖庫pexels)

記者趙蔡州/綜合報導

告別2022、迎接2023,全球多國都有舉辦跨年晚會、煙火秀慶祝,不過由於時區差異,全球跨年的時間也有落差。有一架飛機1日在推特引發熱議,原因是它明明是2023年起飛,降落時目的地機場的時間卻還在2022年,讓不少網友戲稱是「時空旅行」,還有人說「可以跨2次年,根本賺到」。

Flightradar24(航班追蹤網站)1日在推特分享一個航班訊息,一架代號UA858航班於2023年1月1日0點29分從南韓首爾飛往美國舊金山,結果抵達時間竟然是2022年12月31日下午5點55分,實際抵達時間為5點17分,讓Flightradar24小編忍不住說「這太酷了!」

貼文一出立刻引發網友熱議,有人說,「沒錯,我們還實際做過一次,連續慶祝2次跨年」、「我在2022年還有事情沒辦,可以幫我聯繫他們嗎,緊急」、「當下唯一的時光機」、「誰說金錢買不到時間,哈哈」、「想回到過去就來搭吧」、「直接跨年2次」、「這就是跨太平洋時間旅行」、「原來是時光旅行專家」。

This is so cool!



Flight #UA858 took off in 2023 but will land back in 2022.https://t.co/7QFa4kNfU9#BackToTheFuture pic.twitter.com/X2JyrrVR7T