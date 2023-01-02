調皮男海底撈「模仿變臉」5秒4張臉　本尊背後抓包！神展開笑翻全場

網搜小組／趙蔡州報導

「海底撈」食物美味服務超貼心，最特別的還有川劇變臉秀。一名男網友日前與親友一起吃海底撈時，在店內自拍模仿川劇變臉，沒想到意外吸引到真正的變臉師傅在後方近距離欣賞，當他回頭一看「四目交接」才驚覺被抓包了，最後還遭到師傅「激情處罰」，影片一出讓不少網友笑翻。

▲調皮男海底撈模仿變臉踢鐵板，被本尊抓到「四目相交」反應超爆笑。（圖／Cheng4fake授權／IG）

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男網友＠cheng4fake在IG分享該影片，表示當時他與親友一起吃海底撈，請親友拿手機拍攝他「模仿川劇變臉」，結果沒想到本尊直接站在他後面，最後還來個「男上加男」，讓現場眾人全部笑翻。

影片中可以看見，原PO不斷對著鏡頭大玩川劇變臉，每次手掌一上一下就切換一種表情，10秒內連續變換4個不同表情，不料這一切都被後面的變臉秀師傅看在眼裡，變臉秀師傅還偷偷靠近，把臉貼到他的左後方，

原PO結束表演後放鬆往後一靠，頭部不小心撞到師傅的面具，嚇得立刻轉頭當場「四目交接」，他才驚覺被本尊抓包了，不過師傅顯然很滿意他的表演，不但給予他一個飛吻，還當場「男上加男」做出親吻的動作，讓全場笑翻。

▲調皮男遭激情處罰，畫面讓現場客人都笑了。（圖／Cheng4fake授權／IG）

其他網友看了影片後紛紛笑說，「看到靈魂出竅的感覺」、「以後肯定有陰影，哈哈」、「嚇到的反應也太好笑」、「超好笑，大型社恐現場」、「掌鏡的人最厲害，要是我就笑瘋一直抖」、「到底是誰在玩誰」、「怎麼變夜店了，笑死」。