　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

調皮男海底撈「模仿變臉」5秒4張臉　本尊背後抓包！神展開笑翻全場

網搜小組／趙蔡州報導

「海底撈」食物美味服務超貼心，最特別的還有川劇變臉秀。一名男網友日前與親友一起吃海底撈時，在店內自拍模仿川劇變臉，沒想到意外吸引到真正的變臉師傅在後方近距離欣賞，當他回頭一看「四目交接」才驚覺被抓包了，最後還遭到師傅「激情處罰」，影片一出讓不少網友笑翻。

▲▼調皮男模仿變臉踢鐵板 被本人抓包遭激情處罰。（圖／Cheng4fake授權/IG）

▲調皮男海底撈模仿變臉踢鐵板，被本尊抓到「四目相交」反應超爆笑。（圖／Cheng4fake授權／IG）

[廣告]請繼續往下閱讀...

男網友＠cheng4fake在IG分享該影片，表示當時他與親友一起吃海底撈，請親友拿手機拍攝他「模仿川劇變臉」，結果沒想到本尊直接站在他後面，最後還來個「男上加男」，讓現場眾人全部笑翻。

影片中可以看見，原PO不斷對著鏡頭大玩川劇變臉，每次手掌一上一下就切換一種表情，10秒內連續變換4個不同表情，不料這一切都被後面的變臉秀師傅看在眼裡，變臉秀師傅還偷偷靠近，把臉貼到他的左後方，

原PO結束表演後放鬆往後一靠，頭部不小心撞到師傅的面具，嚇得立刻轉頭當場「四目交接」，他才驚覺被本尊抓包了，不過師傅顯然很滿意他的表演，不但給予他一個飛吻，還當場「男上加男」做出親吻的動作，讓全場笑翻。

▲▼調皮男模仿變臉踢鐵板 被本人抓包遭激情處罰。（圖／Cheng4fake授權/IG）

▲調皮男遭激情處罰，畫面讓現場客人都笑了。（圖／Cheng4fake授權／IG）

其他網友看了影片後紛紛笑說，「看到靈魂出竅的感覺」、「以後肯定有陰影，哈哈」、「嚇到的反應也太好笑」、「超好笑，大型社恐現場」、「掌鏡的人最厲害，要是我就笑瘋一直抖」、「到底是誰在玩誰」、「怎麼變夜店了，笑死」。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

 

ET快訊
台灣人「1基因缺陷」最不適合喝酒！　4原因越喝越痛苦
台南嚴重車禍！死者再增一人「3死2傷」
「上班不要看」正妹員工結婚了！　認秘戀2年
台北信義商圈「Neo 19」宣布熄燈！　經營20年正式告別
跨年抬頭看101煙火　驚見旅館男女「窗邊激戰」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

調皮男海底撈「模仿變臉」5秒4張臉　本尊背後抓包！神展開笑翻全場

憲兵軍訓役男遭爆「寢室打麻將」！退伍兵嗨喊：5中隊賭場

時光旅行靠它！這架飛機2023年起飛「在2022年降落」　跨年2次賺到

捷運管制太無聊！工作人員「上台講笑話」　30秒搞笑畫面旅客超嗨

紫南宮借3.3億錢母「還款6億」！一年湧入54萬信徒

鹿耳門天后宮癸卯兔年「迎喜神」　桮選少年禮官、仙女

50元硬幣存一年！他「跨年殺豬公」畫面超壯觀　金額驚呆一票人

長勤「大規模請假」！桃勤工會力挺拒支援　「醞釀春節接力罷工」

違停新境界！駕駛放三角錐、掀引擎蓋裝故障　紅線上悠閒滑手機

路人跨年抬頭看101煙火　驚見旅館男女「窗邊連結」嗨翻：為愛鼓掌

蔡依林跨年夜送新年禮物　終於唱《海盜》！笑：明天就不唱了XD

白冰冰花蓮跨年唱《First Love》　獨特白式唱腔...網笑：唱得像失戀ＸＤ

是青春！灌籃高手來了！　上杉昇重現《直到世界盡頭》

艾薇兒《Girlfriend》就是青春　《Complicated》誰沒聽過！

張韶涵跨年開唱遭諷「車禍現場」　網PO現場片揭真相怒了

王心凌蘇有朋互COVER名曲！　《紅蜻蜓》《愛你》舞台交換

扮蜘蛛人衝車站接男友！　前滾翻登場他狂後退嚇傻

台北101跨年煙火

板橋KTV大亂鬥「紅龍柱砸人」　馬尾妹抱小孩喊：不要再打了

徐懷鈺台中跨年「中空水鑽衣」辣翻　《妙妙妙》《分飛》4經典掀回憶殺

調皮男海底撈「模仿變臉」5秒4張臉　本尊背後抓包！神展開笑翻全場

憲兵軍訓役男遭爆「寢室打麻將」！退伍兵嗨喊：5中隊賭場

時光旅行靠它！這架飛機2023年起飛「在2022年降落」　跨年2次賺到

捷運管制太無聊！工作人員「上台講笑話」　30秒搞笑畫面旅客超嗨

紫南宮借3.3億錢母「還款6億」！一年湧入54萬信徒

鹿耳門天后宮癸卯兔年「迎喜神」　桮選少年禮官、仙女

50元硬幣存一年！他「跨年殺豬公」畫面超壯觀　金額驚呆一票人

長勤「大規模請假」！桃勤工會力挺拒支援　「醞釀春節接力罷工」

違停新境界！駕駛放三角錐、掀引擎蓋裝故障　紅線上悠閒滑手機

路人跨年抬頭看101煙火　驚見旅館男女「窗邊連結」嗨翻：為愛鼓掌

馬士基的MISE計畫曾培養出不少頂尖人才　為何現在不實施了

小5弟騎腳踏車「離奇卡縫」痛到仰天哭叫　消防4大男急救援！

調皮男海底撈「模仿變臉」5秒4張臉　本尊背後抓包！神展開笑翻全場

律師開庭抄筆記「突然變被告」　全律會4點聲明譴責檢察官

不少是剖腹生產！　桃園宏其醫院2023年元旦寶寶接生18名

快訊／蘿莉塔深夜拋結婚喜訊！　「跨年夜被求婚成功」閃哭好友

憲兵軍訓役男遭爆「寢室打麻將」！退伍兵嗨喊：5中隊賭場

墾丁賽車場大亂鬥　10黑衣猴「安全帽煙火」爆敲1人！路人看呆

小兒子》炫優是共犯卻沒被懲罰？　爛尾戲的5個吐槽點

國發會稱超徵1800億「一定用人民身上」　林濁水：所以原先沒有嗎

老公養「巴西黑」獵奇蛻皮！畫面讓她生理厭惡...卻全程看完

生活熱門新聞

即／Joeman證實熱戀中！元旦照閃炸

路人抬頭看101煙火　驚見旅館男女

高中妹「連體衣熱舞」仙氣爆表　7萬人朝聖

紫南宮1年湧入54萬信徒！借3.3億錢母還款6億

捷運管制！工作人員「上台講笑話」逗樂旅客

2023哪場跨年最強　這縣市獲一面倒點名

單身妹跨年夜崩潰喊孤單！過來人教一招秒解

這架飛機2023起飛　在2022年降落

跨年殺豬公畫面超壯觀！金額驚呆一票人

長勤「大規模請假」！桃勤工會力挺拒支援　「醞釀春節接力罷工」

不能超過43公斤！年薪600萬科技男找伴超嚴苛

長勤航勤集體請假！機師工會聲援　曝「去年年終讓1/4員工出走」

違停新境界　駕駛放三角錐裝故障

女友偷嘿咻姊姊　邀約：可以3人行！他崩潰了

更多熱門

相關新聞

海底撈新莊宏匯店籌備中

海底撈新莊宏匯店籌備中

新莊人終於等到了，以後想吃海底撈不用再跑去板橋了，直接到新莊宏匯廣場就能享用了，海底撈新莊宏匯店目前正在籌備中，品牌也在人力銀行招兵買馬。不過由於籌備時間長短不同，像是海底撈西門店就籌備了1年多，最後開幕的日期還是要等官方公布。

4男吃完火鍋霸佔電梯　5大學生讓步還被打

4男吃完火鍋霸佔電梯　5大學生讓步還被打

開箱「498元下午茶撸串」麻辣湯吃到飽

開箱「498元下午茶撸串」麻辣湯吃到飽

客衝海底撈拍愛心抖音！店員吐真心話

客衝海底撈拍愛心抖音！店員吐真心話

海底撈店員唱生日歌「男友1舉動」嚇哭她！全場尷尬

海底撈店員唱生日歌「男友1舉動」嚇哭她！全場尷尬

關鍵字：

海底撈川劇變臉

讀者迴響

熱門新聞

「上班不要看」正妹員工結婚了！　認秘戀同事2年

丈夫出軌啪上岳母　她心碎離婚

即／Joeman證實熱戀中！元旦照閃炸

路人抬頭看101煙火　驚見旅館男女

高中妹「連體衣熱舞」仙氣爆表　7萬人朝聖

台北信義商圈「Neo 19」經營20年熄燈

朱芯儀姑姑乳癌過世！臨終前交代：好好活下去

TANK跨年上台前「心臟突發病」取消演出！

台南轎車自撞2死　4人噴飛驚悚片曝

小甜甜老公跨年夜IG發文！　「13字裝輕鬆帶過」被罵爆

李鍾碩認愛後首發聲！「暗戀IU整整10年」

雞排妹老公聽白冰冰唱《初戀》給真實評價

紫南宮1年湧入54萬信徒！借3.3億錢母還款6億

13字發聲挨轟「沒資格」　小甜甜老公回擊：共同朋友都看在眼裡

這縣市跨完年發大紅包！符合資格秒領2萬元

更多

最夯影音

更多
蔡依林跨年夜送新年禮物　終於唱《海盜》！笑：明天就不唱了XD

蔡依林跨年夜送新年禮物　終於唱《海盜》！笑：明天就不唱了XD
白冰冰花蓮跨年唱《First Love》　獨特白式唱腔...網笑：唱得像失戀ＸＤ

白冰冰花蓮跨年唱《First Love》　獨特白式唱腔...網笑：唱得像失戀ＸＤ

是青春！灌籃高手來了！　上杉昇重現《直到世界盡頭》

是青春！灌籃高手來了！　上杉昇重現《直到世界盡頭》

艾薇兒《Girlfriend》就是青春　《Complicated》誰沒聽過！

艾薇兒《Girlfriend》就是青春　《Complicated》誰沒聽過！

張韶涵跨年開唱遭諷「車禍現場」　網PO現場片揭真相怒了

張韶涵跨年開唱遭諷「車禍現場」　網PO現場片揭真相怒了

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面