　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

2023台東跨年晚會嗨翻海濱公園　5萬觀眾湧入

▲2023台東跨年晚會於海濱公園舉辦。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲2023台東跨年晚會於海濱公園舉辦。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府攜手TVBS打造超豪華卡司「2023台東跨年晚會-東漂去旅行」，昨日晚間6點起在台東市海濱公園舉辦，連續6小時嗨翻全場，吸引逾5萬名觀眾湧入，雖然晚會中段時間後下雨，仍澆不熄大家熱情，在海濱公園伴隨著音樂搖擺及舞動手機燈光，縣長饒慶鈴與團隊偕蘇米恩等藝人向鄉親互道「恭喜新年快樂」，最後在周湯豪、比莉高亢熱情的歌聲演出，陪大家迎接2023新年。

▲2023台東跨年晚會於海濱公園舉辦。（圖／記者楊漢聲翻攝）

31日下午6點起由台東在地聲音高偉勛、Ponay的原式大樂隊、Girls女聲、那屋瓦少女隊、Hijay等打頭陣獻聲暖場，下午3點開放入場就湧入民眾爭相要在現場為自己的偶像加油。晚會由陳漢典、DJ咖啡糖賢齡主持，晚間8點三金歌王盧廣仲帶來滿滿「廣式金曲」，全場歌迷陶醉大合唱，接續由舒米恩、黃玠瑋、Maztka、家家、熱狗MC HotDog、Karencici接連精彩表演，再由金曲最佳男演唱人吳青峰帶著私藏歌單，為2022年劃下完美句點。

▲2023台東跨年晚會於海濱公園舉辦。（圖／記者楊漢聲翻攝）

今年跨年煙火邀請國慶煙火及澎湖花火節的設計師操刀，帶來歐洲最流行的競技式煙火，打造90秒具有張力及戲劇感的璀璨煙火迎接2023年。在倒數之前，縣長饒慶鈴帶領縣府團隊與舒米恩等藝人及現場逾5萬多位民眾一起迎向2023年。

▲2023台東跨年晚會於海濱公園舉辦。（圖／記者楊漢聲翻攝）

倒數後由周湯豪攜手比莉，演出嗨翻全場，安排6位舞者大陣仗演出〈Get Real〉及〈Turn Up〉，媲美演唱會的華麗表演規格驚艷現場，緊接著由比莉與10位舞者同台嗨唱〈比莉卡厲害〉，最後母子檔聯手上台，翻唱招牌勁曲〈什麼都不必說〉，陪伴歌迷度過2023年的第一刻，會後周湯豪表示這次來台東參加跨年晚會，私心也是要來好好體驗東海岸之行，嚐遍台東所有美食，好好享受屬於東台灣的風土人情，好好拍下台東的美。

ET快訊
快訊／李鍾碩認愛後首發聲！　暗戀IU整整10年
明天200人續請假！　長榮航勤員工曝：恐延燒至春節、228
蔡尚樺跨年穿超辣！　「狂炸北半球」邪惡視角兇爆
快訊／台17線嚴重車禍！　轎車「整輛撞爛」4人噴飛
吳姍儒遭譙「死破麻」！　嘴賤男下場出爐
台灣豬販屠刀換步槍！　奔赴烏克蘭救災抗俄
快訊／五月天突宣布開唱4場！　時間地點曝光
快訊／前立委陳一新跨年夜過世　享壽72歲
余祥銓激吻女友照曝！　冒雨跑3km看101煙火「當場落漆」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

綠島「海底跨年」超酷　錦雯水下11公尺傳聲主持

2023台東跨年晚會嗨翻海濱公園　5萬觀眾湧入

國中小免費營養午餐　張善政：農曆年後新學期上路

112元旦屏東玉皇宮遶境　兔神領頭遊行隊伍壯觀

南韓女失竊財物報警　南警調監視器迅速破案尋回財物

新北婦搬新家趴趴走竟迷途　龜山警大陣仗搜尋助返家

老翁跨年迷途夜坐警車　員警當代駕騎三輪車送回家

300秒煙火秀！花蓮跨年吸睛魅力　現場擠進6萬人在線觀看10萬

跨年晚會喜迎2023　里港警總動員！提供3件及時協助

東港溪畔跨年晚會　LED行動補給機車穿梭送補給品

「台南姊夫」AKIRA台南跨年　又彈吉他又唱跳帥度爆表

蔡依林跨年夜「雙球撐爆馬甲」辣翻！　超狂銀盔戰袍S曲線全看光

孝琳台北跨年《Touch my body》開場　全程開全麥《So What》高音超猛

薔薔硬聞她「妹妹」直呼：有怪味　NanaQ崩潰痛哭「大家一直罵我髒」

AKIRA首登台跨年！降臨桃園　揪放浪兄弟SHOKICHI《LA LA LA love song》

五月天阿信虧奶茶「年輕人只用IG」　她笑：請留言《成全》是劉若英的

台中高中妹熱舞仙氣爆表　 6.8萬人朝聖：漂亮到哭

問兒最愛誰...他秒回姊姊　暖心影片曝姊弟甜蜜互動

徐懷鈺台中跨年「中空水鑽衣」辣翻　《妙妙妙》《分飛》4經典掀回憶殺

女三寶國道「左右鬼切」　駕駛罵翻：是在酒醉？

綠島「海底跨年」超酷　錦雯水下11公尺傳聲主持

2023台東跨年晚會嗨翻海濱公園　5萬觀眾湧入

國中小免費營養午餐　張善政：農曆年後新學期上路

112元旦屏東玉皇宮遶境　兔神領頭遊行隊伍壯觀

南韓女失竊財物報警　南警調監視器迅速破案尋回財物

新北婦搬新家趴趴走竟迷途　龜山警大陣仗搜尋助返家

老翁跨年迷途夜坐警車　員警當代駕騎三輪車送回家

300秒煙火秀！花蓮跨年吸睛魅力　現場擠進6萬人在線觀看10萬

跨年晚會喜迎2023　里港警總動員！提供3件及時協助

東港溪畔跨年晚會　LED行動補給機車穿梭送補給品

全台跨年罕見沒姐姐！　謝金燕「最新動向曝光」近照還是辣翻

李鍾碩認愛後首發聲！「暗戀IU整整10年」告白：一直佔據我內心

中國疫情嚴峻程度難測　紐時：如大型科學猜謎

元旦升旗典禮「現場驚見草泥馬」！　主人是身價10億的她

魔王變種「XBB.1.5」襲美國！病例破40%　因1關鍵變異成主流毒株

明明都叫長榮！年終竟差逾45倍　法人點出關鍵點

紐約跨年爆持刀襲警！菜鳥警第1天上班「頭部被刺傷」多人受害

2022最後任務！勇汪跨年前「衝去捐血」　上場瞪大眼：要肉肉壓驚

明天「200人」續請假衝擊航班　長勤員工曝「恐延燒至春節、228」

綠島「海底跨年」超酷　錦雯水下11公尺傳聲主持

等紅燈驚見裸背妹「U字型挖空」　零疤雪白嫩膚辣翻…萬人秒暴動

地方熱門新聞

義大999秒跨年煙火秀　打造奇幻夜空

台中跨年晚會188秒煙火嗨迎2023

顏寬恒「失散多年的弟弟」現身沙鹿！

1.2萬遊客齊聚劍湖山　煙火迎2023

麗寶跨年晚會330秒煙火秀嗨翻

空拍直擊！高雄夢時代跨年現場爆人潮

高雄夢時代「180秒高空花火」迎2023

中原大學新生註冊率100%　連續5年全國第一

台中防梨泰院慘案啟動防踏機制

2023台中跨年夜八三夭熱力開唱　

跨年元旦疏運　搭乘大眾運輸享優惠

南韓女失竊財物南警破案尋回

張善政：國中小免費午餐將上路

台南好停車路邊停車不收費

更多熱門

相關新聞

妙齡女值夜班突吸不到空氣　醫師用塑膠袋救命

妙齡女值夜班突吸不到空氣　醫師用塑膠袋救命

台中一名從事服務業的20多歲女子，昨晚跨年夜值夜班時突然感到身體不適、吸不到空氣，朋友接到消息後趕緊協助她送醫，醫師診斷後確認是「換氣過度」，研判可能女子因心情鬱悶加上天氣寒冷，才導致病發，立即使用塑膠袋調整呼吸，補充體內因呼吸急促而缺少的二氧化碳，在醫師幫助下，女子很快恢復正常。

老翁跨年迷途員警當代駕騎三輪車送回家

老翁跨年迷途員警當代駕騎三輪車送回家

LIVE／紐約時報廣場跨年！「水晶球降落」迎2023

LIVE／紐約時報廣場跨年！「水晶球降落」迎2023

最慘跨年！飛雪梨突轉降　300人錯過倒數

最慘跨年！飛雪梨突轉降　300人錯過倒數

新北KTV元旦大亂鬥！男揮紅龍柱砸頭

新北KTV元旦大亂鬥！男揮紅龍柱砸頭

關鍵字：

跨年 海濱公園 台東

讀者迴響

熱門新聞

快訊／翁立友結婚了！　正妹老婆首曝光

蔡依林終於唱「周杰倫的歌」全場瘋了

即／Joeman證實熱戀中！元旦照閃炸

高中妹「連體衣熱舞」仙氣爆表　7萬人朝聖

2023哪場跨年最強　這縣市獲一面倒點名

台北跨年爛　粉絲大罵掀論戰

快訊／IU親發聲！甜蜜認了「1原因愛上李鍾碩」

白冰冰跨年唱《First Love》！一開口全場崩潰

出事了！五月天阿信唱一半突哀嚎

資深男星元旦驚傳辭世享壽84歲　同劇女星悲痛

本土劇女星「升級到4期癌友」

Super Junior神童爆熱戀！「女方身份曝光」

年終兩樣情！長榮航勤僅1個月「怒不出勤」　航班大亂「16班延誤」

TANK跨年上台前「心臟突發病」取消演出！

快訊／確定暫不普發現金？　蔡英文：決定不容易！為國家請國人理解

更多

最夯影音

更多
「台南姊夫」AKIRA台南跨年　又彈吉他又唱跳帥度爆表

「台南姊夫」AKIRA台南跨年　又彈吉他又唱跳帥度爆表
蔡依林跨年夜「雙球撐爆馬甲」辣翻！　超狂銀盔戰袍S曲線全看光

蔡依林跨年夜「雙球撐爆馬甲」辣翻！　超狂銀盔戰袍S曲線全看光

孝琳台北跨年《Touch my body》開場　全程開全麥《So What》高音超猛

孝琳台北跨年《Touch my body》開場　全程開全麥《So What》高音超猛

薔薔硬聞她「妹妹」直呼：有怪味　NanaQ崩潰痛哭「大家一直罵我髒」

薔薔硬聞她「妹妹」直呼：有怪味　NanaQ崩潰痛哭「大家一直罵我髒」

AKIRA首登台跨年！降臨桃園　揪放浪兄弟SHOKICHI《LA LA LA love song》

AKIRA首登台跨年！降臨桃園　揪放浪兄弟SHOKICHI《LA LA LA love song》

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面