2023台東跨年晚會嗨翻海濱公園　5萬觀眾湧入





▲2023台東跨年晚會於海濱公園舉辦。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府攜手TVBS打造超豪華卡司「2023台東跨年晚會-東漂去旅行」，昨日晚間6點起在台東市海濱公園舉辦，連續6小時嗨翻全場，吸引逾5萬名觀眾湧入，雖然晚會中段時間後下雨，仍澆不熄大家熱情，在海濱公園伴隨著音樂搖擺及舞動手機燈光，縣長饒慶鈴與團隊偕蘇米恩等藝人向鄉親互道「恭喜新年快樂」，最後在周湯豪、比莉高亢熱情的歌聲演出，陪大家迎接2023新年。

31日下午6點起由台東在地聲音高偉勛、Ponay的原式大樂隊、Girls女聲、那屋瓦少女隊、Hijay等打頭陣獻聲暖場，下午3點開放入場就湧入民眾爭相要在現場為自己的偶像加油。晚會由陳漢典、DJ咖啡糖賢齡主持，晚間8點三金歌王盧廣仲帶來滿滿「廣式金曲」，全場歌迷陶醉大合唱，接續由舒米恩、黃玠瑋、Maztka、家家、熱狗MC HotDog、Karencici接連精彩表演，再由金曲最佳男演唱人吳青峰帶著私藏歌單，為2022年劃下完美句點。

今年跨年煙火邀請國慶煙火及澎湖花火節的設計師操刀，帶來歐洲最流行的競技式煙火，打造90秒具有張力及戲劇感的璀璨煙火迎接2023年。在倒數之前，縣長饒慶鈴帶領縣府團隊與舒米恩等藝人及現場逾5萬多位民眾一起迎向2023年。

倒數後由周湯豪攜手比莉，演出嗨翻全場，安排6位舞者大陣仗演出〈Get Real〉及〈Turn Up〉，媲美演唱會的華麗表演規格驚艷現場，緊接著由比莉與10位舞者同台嗨唱〈比莉卡厲害〉，最後母子檔聯手上台，翻唱招牌勁曲〈什麼都不必說〉，陪伴歌迷度過2023年的第一刻，會後周湯豪表示這次來台東參加跨年晚會，私心也是要來好好體驗東海岸之行，嚐遍台東所有美食，好好享受屬於東台灣的風土人情，好好拍下台東的美。