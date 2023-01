台灣泰國分不清？　CNN轉播101跨年煙火「地點變曼谷」畫面瘋傳

▲ CNN轉播101跨年疑似將台灣和泰國搞混。(圖/翻攝自臉書,下同)

記者陳宛貞/綜合報導

世界各國歡慶2023年到來,台北101煙火秀也是全球跨年重頭戲之一,美國有線電視新聞網(CNN)同步轉播精彩畫面,卻被揪出字幕疑似誤植成泰國首都曼谷,令網友相當傻眼,「沒想到連美國都分不清台灣和泰國」。

臉書粉專「巫師地理」1日發文,PO出一張CNN轉播台北101跨年煙火秀的畫面截圖,並在文中寫下,「Thailand泰國?Taiwan台灣?美國CNN竟然⋯」只見CNN畫面上方清楚寫著「台灣台北」、「台灣台北101」,下方字幕卻是「泰國首都迎接2023」、「曼谷歡慶2023」,直接把台灣首都變成曼谷。

CNN烏龍字幕在臉書和推特都掀起討論,網友對此幽默留言表示,「很棒的新年禮物,謝謝CNN」、「右上角就寫Taipei 101 Taiwan ,字幕人員及主播是哪裡不對勁??」、「沒想到連美國都分不清台灣和泰國…」、「右上角就有寫TAIWAN~~XDDD」、「算了,我身旁不少國際新聞工作者也常把摩洛哥和摩納哥、巴勒斯坦和巴基斯坦搞混,哈哈」。

#泰國? #台灣?#Taiwan? #Thailand? #Taiwan Ministry of Foreign Affairs sponsored global broadcast of the #Taipei101 fireworks.



CNN chyrons and discussion between studio and on-location Will Ripley mixed Taiwan and Thailand.@CNN @willripleyCNN @MOFA_Taiwan @seansu @setsuna0037 https://t.co/RuH60958bU pic.twitter.com/8Y9iVF5rHv