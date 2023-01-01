老翁跨年迷途夜坐警車　員警當代駕騎三輪車送回家

▲員警邱黃秉義則是親自跨上三輪車，幫老翁將三輪車騎回中西區大埔街的家中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

三輪車跑不快，上面坐著帥警察，但這位波麗士大人出勤，怎麼不是開巡邏車或騎機車呢？而是騎著三輪車，原來是老翁迷途，熱心的員警除以警車載老翁外，，還當起了代駕，幫忙把三輪車騎回家。

台南警二分局中正派出所員警邱黃秉義，在31日寒冷的跨年夜被民眾目擊騎著三輪車在中華西路上，不少路人紛紛抱著懷疑的眼光，臆測這位員警何有這反常的舉動，原來這背後有一段感人的故事。

據了解，31日深夜10時許警二分局中正派出所警員吳嘉佩、邱黃秉義開著巡邏車執行勤務時，在中華西路與府前一街口發現一名年邁的老阿伯，對方牽著一輛三輪腳踏車，步伐不穩的走在中華西路臨安橋上，員警見狀立即上前關切，經詢問得知90歲的錢姓老翁因年紀大記憶力衰退，且有些輕微失智，無法向警方清楚表明其身分，也無法敘述其住家何處，所幸員警在其身上發現證件，考量當時夜已深且氣溫寒冷，老翁身體狀況恐無法再騎三輪車，決定幫助他返家，員警將老翁扶上巡邏車載送，而員警邱黃秉義則是親自跨上三輪車，幫老翁將三輪車騎回中西區大埔街的家中。

警二分局表示，老翁年紀已長且有點虛弱，當時天氣寒冷，員警擔心老翁可能無法獨自再騎乘三輪車返家，才會出此方式。警員邱黃秉義從警以來第一次騎乘三輪車略顯生疏，騎著三輪車感覺有點費力，但員警將老翁送回家安頓好後，老翁口中不斷說著「太感謝你們了！」，讓員警心中備感溫暖。