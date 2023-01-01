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跨年夜值班好鬱卒！妙齡女突吸不到空氣　醫師用塑膠袋救命

記者白珈陽／台中報導

台中一名從事服務業的20多歲女子，昨晚跨年夜值夜班時突然感到身體不適、吸不到空氣，朋友接到消息後趕緊協助她送醫，醫師診斷後確認是「換氣過度」，研判可能女子因心情鬱悶加上天氣寒冷，才導致病發，立即使用塑膠袋調整呼吸，補充體內因呼吸急促而缺少的二氧化碳，在醫師幫助下，女子很快恢復正常。

▲▼ 。（圖／施勝桓小兒科診所提供）

▲女子昨晚跨年夜值班，突然換氣過度病發，醫師拿出塑膠袋引導調整呼吸。（圖／施勝桓小兒科診所提供）

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施勝桓小兒科診所院長施勝桓表示，昨晚該名患者是在同事攙扶下帶進診所，女子看起來感覺快要休克，相當虛弱，同事稱她「沒辦法呼吸」，他原懷疑女子可能是氣喘，但測量血氧濃度為99%，是正常數值，這才確認是換氣過度。

經詢問女子與同事，得知女子昨晚跟朋友約好要一起參加跨年趴，但由於女子是服務業，跨年夜要輪值當班，無法參與期待已久的聚會，因此心情不佳，加上昨晚工作量繁重，情緒緊繃之下突然無法順利呼吸，嚇得趕緊打電話給正在開趴的朋友求救，並在友人的協助下就醫。

▲▼ 。（圖／截取自Google Maps）

▲施勝桓小兒科診所。（圖／截取自Google Maps）

施勝桓說，女子到院時呼吸淺而急促，判斷她是呼吸太過急促導致體內二氧化碳濃度不足，造成換氣過度，立刻拿出塑膠袋給她，引導女子使用塑膠袋呼吸換氣，大約1分鐘後，女子呼吸慢慢恢復正常。

施橫桓強調，換氣過度大多是患者壓力過大或天氣寒冷而導致，可透過塑膠袋罩住口鼻調整呼吸減緩症狀，但此動作必須要有醫師在旁監督引導才可實行，不宜在家中自行貿然嘗試。

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