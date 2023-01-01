2023跨年誰表演最猛？全場狂推「這天團」真的神：感冒還超強

▲各縣市跨年晚會都很吸睛。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者朱祖儀／綜合報導

昨（31）晚是跨年夜，有些人和親朋好友一起到跨年晚會現場共襄盛舉，也有人會待在家裡看電視倒數。但就有網友好奇，各縣市舉辦這麼多跨年活動，究竟哪組藝人的表演最吸睛。文章曝光後隨即掀起熱議，許多人都點名自己支持的藝人，但其中一組天團最受到關注。

原PO在PTT發文表示，在跨年夜看了許多組藝人的表演，包括范逸臣、徐懷鈺、閻奕格以及動力火車等藝人，發現這些藝人的表現都非常優秀，讓他看了嘆為觀止，覺得今年的跨年晚會很有看頭，但也好奇大家心中的第一名會頒給誰。

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文章曝光後，不少網友紛紛喊出支持的對象，表示「羅志祥」、「艾薇真的棒」、「盧廣仲」、「孝琳之後沒人了」、「蔡依林啦，買不到票嗚嗚嗚」、「高爾宣，認真」、「美秀上囉」、「阿爆、彭佳慧、韓國人」、「彭佳慧現在正在唱，很穩啊」、「台東家家也不差啊，原住民品質都很穩」、「孝琳，家人不認識都說誰這麼強」、「告五人」、「桃園有丁噹啊」。

▲許多人對動力火車昨晚的表現很滿意。（資料照／記者林敬旻攝）

但其中發現最多人擁護的是動力火車，「動力火車真的神」、「動力火車有夠猛」、「動力火車、放浪兄弟」、「唯一支持動力火車」、「動力火車超強」、「秋興那個飆音好屌」、「（動力）火車又開碾啦」、「動力火車屌打ALL」、「我很好騙碾壓全台」、「動力火車現場聽真的很好聽啦，天啊」、「動力火車最頂」、「動力火車超猛，志琳有點感冒還超強」、「動力火車，這幾首真是怎麼唱怎麼好聽」。