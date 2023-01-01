　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

2023跨年誰表演最猛？全場狂推「這天團」真的神：感冒還超強

▲▼ 空拍直擊！高雄夢時代跨年爆人潮　首創「雙面舞台」再放180秒花火。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲各縣市跨年晚會都很吸睛。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者朱祖儀／綜合報導

昨（31）晚是跨年夜，有些人和親朋好友一起到跨年晚會現場共襄盛舉，也有人會待在家裡看電視倒數。但就有網友好奇，各縣市舉辦這麼多跨年活動，究竟哪組藝人的表演最吸睛。文章曝光後隨即掀起熱議，許多人都點名自己支持的藝人，但其中一組天團最受到關注。

原PO在PTT發文表示，在跨年夜看了許多組藝人的表演，包括范逸臣、徐懷鈺、閻奕格以及動力火車等藝人，發現這些藝人的表現都非常優秀，讓他看了嘆為觀止，覺得今年的跨年晚會很有看頭，但也好奇大家心中的第一名會頒給誰。

[廣告]請繼續往下閱讀...

文章曝光後，不少網友紛紛喊出支持的對象，表示「羅志祥」、「艾薇真的棒」、「盧廣仲」、「孝琳之後沒人了」、「蔡依林啦，買不到票嗚嗚嗚」、「高爾宣，認真」、「美秀上囉」、「阿爆、彭佳慧、韓國人」、「彭佳慧現在正在唱，很穩啊」、「台東家家也不差啊，原住民品質都很穩」、「孝琳，家人不認識都說誰這麼強」、「告五人」、「桃園有丁噹啊」。

▲動力火車《都是因為愛》台北演唱會。（圖／記者林敬旻攝）

▲許多人對動力火車昨晚的表現很滿意。（資料照／記者林敬旻攝）

但其中發現最多人擁護的是動力火車，「動力火車真的神」、「動力火車有夠猛」、「動力火車、放浪兄弟」、「唯一支持動力火車」、「動力火車超強」、「秋興那個飆音好屌」、「（動力）火車又開碾啦」、「動力火車屌打ALL」、「我很好騙碾壓全台」、「動力火車現場聽真的很好聽啦，天啊」、「動力火車最頂」、「動力火車超猛，志琳有點感冒還超強」、「動力火車，這幾首真是怎麼唱怎麼好聽」。

ET快訊
獨／得分王Thank You！　他確定走人
張韶涵跨年開唱大走音！一唱嚇壞人　網PO現場片怒了
快訊／翁立友結婚了！　正妹老婆首度曝光
才跨新年！　西門町30年老店無限期停業
張育成不打經典賽！　臉書被灌爆：逃兵仔
快訊／台中隨機攻擊！　女子被揍到腦震盪
洗澡突哭喊一句話！　媽驚覺女童遭斷臂狼父猥褻
長榮航勤年終僅1個月！員工怒休假　航班大亂

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

從不會IG到百萬追蹤！「龐克教母」佩蒂史密斯366天疫情日常出書

2023跨年誰表演最猛？全場狂推「這天團」真的神：感冒還超強

年終兩樣情！長榮航勤僅1個月「怒不出勤」　航班大亂「16班延誤」

爆乳田慎節剛發完雞排「加碼送1000杯飲料」！時間、地點曝光

快訊／元旦出遊小心！3縣市大雨特報　警戒區出爐

元旦表演「凌晨三點就集合」　中山女高旗槍隊「禦寒藏玄機」

《ETtoday新聞雲》2022年度新聞人物出爐　第一名台灣人最不捨

羅志祥跨年「濕身唱跳30分鐘」！PTT見1舉動喊猛：真的很穩

過年前還有強冷空氣？　專家給答案

瘋排高雄一卡通12小時！5000張10分鐘全發完　民眾炸了：傻傻的等

蔡依林跨年夜「雙球撐爆馬甲」辣翻！　超狂銀盔戰袍S曲線全看光

孝琳台北跨年《Touch my body》開場　全程開全麥《So What》高音超猛

「台南姊夫」AKIRA台南跨年　又彈吉他又唱跳帥度爆表

薔薔硬聞她「妹妹」直呼：有怪味　NanaQ崩潰痛哭「大家一直罵我髒」

AKIRA首登台跨年！降臨桃園　揪放浪兄弟SHOKICHI《LA LA LA love song》

五月天阿信虧奶茶「年輕人只用IG」　她笑：請留言《成全》是劉若英的

台中高中妹熱舞仙氣爆表　 6.8萬人朝聖：漂亮到哭

女三寶國道「左右鬼切」　駕駛罵翻：是在酒醉？

問兒最愛誰...他秒回姊姊　暖心影片曝姊弟甜蜜互動

車手詐老翁50萬「看不下去」　計程車司機連人帶錢送警局

從不會IG到百萬追蹤！「龐克教母」佩蒂史密斯366天疫情日常出書

2023跨年誰表演最猛？全場狂推「這天團」真的神：感冒還超強

年終兩樣情！長榮航勤僅1個月「怒不出勤」　航班大亂「16班延誤」

爆乳田慎節剛發完雞排「加碼送1000杯飲料」！時間、地點曝光

快訊／元旦出遊小心！3縣市大雨特報　警戒區出爐

元旦表演「凌晨三點就集合」　中山女高旗槍隊「禦寒藏玄機」

《ETtoday新聞雲》2022年度新聞人物出爐　第一名台灣人最不捨

羅志祥跨年「濕身唱跳30分鐘」！PTT見1舉動喊猛：真的很穩

過年前還有強冷空氣？　專家給答案

瘋排高雄一卡通12小時！5000張10分鐘全發完　民眾炸了：傻傻的等

300秒煙火秀！花蓮跨年吸睛魅力　現場擠進6萬人在線觀看10萬

「亡父明牌」顯靈！男聽爸爸的話買彩券　幸運中135萬

獨／T1職籃得分王離隊！　台啤英熊愛禮腳傷確定走人

正妹網美開直播玩嗨了！下秒掀上衣「大秀美胸」　露出性感紋身　

全球化已死也不怕！專家：台灣等5大強國組隊　半導體「再復興」

桃園男酒後坐5樓遮雨棚　友人苦勸他更火...警消合力拉回屋內

800萬辣模搭飛機「後腦爆開濺血」！膿汁噴出發臭　駭人模樣曝光

加拿大、澳洲宣布　中港澳入境旅客須出示陰性證明

台東元旦升旗 饒慶鈴：持續推動「慢經濟、快思維」

新竹縣元旦升旗典禮　楊文科：湖口生命園區爭議會誠心溝通

陸2男童22樓高「跳房子」玩命　零防護來回跳！網：出事要怪誰

生活熱門新聞

即／Joeman證實熱戀中！元旦照閃炸

高中妹「連體衣熱舞」仙氣爆表　7萬人朝聖

台北跨年爛　粉絲大罵掀論戰

2023哪場跨年最強　這縣市獲一面倒點名

101煙火300秒點亮2023　ETtoday祝新年快樂

15大新制今起上路！　必看4圖「藏6萬元補助」

2023來了！5生肖「犯太歲」　小心衰一整年

101跨年遭「心靈爆擊」！18字羞辱一票人笑了

LINE貼圖「31款新年快樂」必用！全免費下載

墾丁大街人潮大爆炸！擠沙丁魚畫面曝光

顏寬恒遇失散多年的弟弟　是離家的中年胖子

全台連下2天！元旦3縣市大雨　10級強風來了

2023年最強財運大公開　「3生肖」要賺翻了

確診數增40％！　第三波疫情全面爆發時間點曝

更多熱門

相關新聞

台中跨年晚會188秒煙火嗨迎2023

台中跨年晚會188秒煙火嗨迎2023

台中越夜越美麗，「2023閃耀台中跨年夜」在水湳中央公園舉行，中市府今年精心準備188秒國際高空煙火秀，現場22萬人抬頭仰望近百種煙火花色綻放天空；市長盧秀燕也到場陪伴市民跨年，上次以12字獻上祝福，這次「省話」功力更上一層樓，以「哈囉2023萬兔水啦！」10字跟大家一同迎接新年。

台中防梨泰院慘案啟動防踏機制

台中防梨泰院慘案啟動防踏機制

東港跨年晚會　東港警全力交通疏導

東港跨年晚會　東港警全力交通疏導

日月潭跨年晚會+元旦連假　車輛禁行時段及路段曝

日月潭跨年晚會+元旦連假　車輛禁行時段及路段曝

北市跨年防人潮推擠　消防176人支援

北市跨年防人潮推擠　消防176人支援

關鍵字：

跨年晚會動力火車

讀者迴響

熱門新聞

蔡依林終於唱「周杰倫的歌」全場瘋了

即／Joeman證實熱戀中！元旦照閃炸

高中妹「連體衣熱舞」仙氣爆表　7萬人朝聖

台北跨年爛　粉絲大罵掀論戰

快訊／IU親發聲！甜蜜認了「1原因愛上李鍾碩」

出事了！五月天阿信唱一半突哀嚎

2023哪場跨年最強　這縣市獲一面倒點名

白冰冰跨年唱《First Love》！一開口全場崩潰

快訊／確定暫不普發現金？　蔡英文：決定不容易！為國家請國人理解

42歲蔡依林跨年突宣布：有曖昧對象！

何炅主持跨年「突在台上哭了」！脫稿發言被讚爆

國道左右鬼切！女駕駛一下車全場安靜

即／台北西門町大火「濃煙竄天」

101煙火300秒點亮2023　ETtoday祝新年快樂

15大新制今起上路！　必看4圖「藏6萬元補助」

更多

最夯影音

更多
蔡依林跨年夜「雙球撐爆馬甲」辣翻！　超狂銀盔戰袍S曲線全看光

蔡依林跨年夜「雙球撐爆馬甲」辣翻！　超狂銀盔戰袍S曲線全看光
孝琳台北跨年《Touch my body》開場　全程開全麥《So What》高音超猛

孝琳台北跨年《Touch my body》開場　全程開全麥《So What》高音超猛

「台南姊夫」AKIRA台南跨年　又彈吉他又唱跳帥度爆表

「台南姊夫」AKIRA台南跨年　又彈吉他又唱跳帥度爆表

薔薔硬聞她「妹妹」直呼：有怪味　NanaQ崩潰痛哭「大家一直罵我髒」

薔薔硬聞她「妹妹」直呼：有怪味　NanaQ崩潰痛哭「大家一直罵我髒」

AKIRA首登台跨年！降臨桃園　揪放浪兄弟SHOKICHI《LA LA LA love song》

AKIRA首登台跨年！降臨桃園　揪放浪兄弟SHOKICHI《LA LA LA love song》

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面