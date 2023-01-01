台中跨年晚會188秒煙火嗨迎2023！ 盧秀燕「超省話」10字獻祝福

▲水湳中央公園跨年晚會聚集22萬人入場觀賞高空煙火秀。（圖／台中市政府提供）

記者白珈陽／台中報導

台中越夜越美麗，「2023閃耀台中跨年夜」在水湳中央公園舉行，中市府今年精心準備188秒國際高空煙火秀，現場22萬人抬頭仰望近百種煙火花色綻放天空；市長盧秀燕也到場陪伴市民跨年，上次以12字獻上祝福，這次「省話」功力更上一層樓，以「哈囉2023萬兔水啦！」10字跟大家一同迎接新年。

▲盧秀燕到場跟民眾一起跨年。（圖／台中市政府提供）

新聞局表示，今年台中市跨年活動具備四大特色，包括全台跨年最大場地、最多天王天團齊聚、藝人組數最多、轉播平台最多；長達6小時的跨年晚會，精彩卡司輪番上陣，有年輕人喜愛的迷幻歌王林宥嘉、情歌王子周興哲、搖滾天團八三夭、「原子少年—水星」AcQUA源少年、「原子少年」人氣冠軍「天王星」、人氣偶像團體「五堅情」、Bii畢書盡、饒舌天團「頑童」的大淵、韓國創作才子SHAUN、小天后陳芳語、實力派才女閻奕格、鼓鼓呂思緯、人氣文青樂團告五人、來自台中的創作歌手魏嘉瑩，還有平民天后徐懷鈺、金曲獎台語歌后江惠儀等大咖歌手輪番演出。

▲迷幻歌王林宥嘉。（圖／台中市政府提供）

新聞局指出，今年也安排精彩煙火秀，包含2023榮耀台中、百花齊放焰舞星空、奔向未來動感無限、彩金流瀑幸福台中等四大主題，各式煙火施放共188秒陪大家跨年。此外，為讓民眾探索周邊美食，市府特別設計逢甲觀光夜市美食地圖，並設計完善的公安、防踩踏計劃，要讓民眾玩得開心又安全，一起告別2022，迎接2023！

台中市府今年跨年特別制定防踩踏計畫，昨晚9時已啟動場內人數達75%的防踩踏機制，至凌晨12時，場內外已達22萬人，防踩踏小組成員就定位準備應變，機動依現場人流啟動部分出入口管制，並引導人流從特定出入口進入會場，確保場內安全。