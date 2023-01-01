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獎百萬！東森幣打麻將秒湊桌　iPhone14大獎等你抽

文／App活動小組

2023年第一檔好消息降臨，麻將的愛好者們有福啦！東森幣新遊戲「麻將新森活」1/1(日)起隆重降臨，使用東森幣兌換專屬遊戲幣，即可線上開桌，跟其他同好一較高下。

即日起至2/28(二)為止，玩「麻將新森活」還有機會參加抽獎！iPhone14、一年份衛生紙、一萬枚東森幣...等好禮等著你。年滿65歲以上的玩家，還有專屬樂活好康，趕快揪親朋好友一起玩！


▲東森幣遊戲「麻將新森活」1/1隆重上線。（圖／東森購物網提供）

即日起，您可透過ETtoday新聞雲網站、App遊戲入口進入「麻將新森活」。只要登入東森購物網會員，使用東森幣兌換遊戲幣，兩步驟即可開始遊戲。

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如您為新註冊會員或尚未註冊，趕快下載ETtoday新聞雲APP，綁定東森購物帳號可立即獲得300枚東森幣。每天登入、分享、看新聞，每天最多還可再領60枚東森幣。天天看新聞領東森幣，讓你麻將湊桌玩不停！

東森購物推線上麻將（圖／東森購物提供）
▲百萬大獎四重送，東森幣在手，牌咖線上坐。（圖／東森購物網提供）

自1/1至2/28，加碼舉辦消費四重送活動，多重中獎機會送不停，百萬大獎等你抽！一年份衛生紙、1萬東森幣、iPhone14等大獎，符合條件即可抽。年滿65歲(含)以上會員（以東森購物會員填寫的生日資料為準），還有1年份東森幣等你領！打牌享樂活，人生任遨遊，立即開始「麻將新森活」！

>>>一鍵前往麻將新森活

※新森活小訣竅
下載ETtoday新聞雲App，天天看新聞領東森幣！

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東森幣麻將麻將新森活

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