貴賓狗絞頸吊門！恐怖男拍「死亡過程」傳女友：盡量打麻將沒關係

▲新北一男子不滿女友外出打麻將，竟將她飼養的愛犬吊死在門口。（圖／翻攝自臉書我是五股人，下同）

記者郭玗潔／新北報導

新北市五股區一郭姓男子因不滿同居吳姓女友跑去打麻將，先傳訊息嗆聲「盡量去打麻將沒關係」、「我會讓你看到一個屍體在哪（那）裡」，接著把女友兒子的貴賓犬吊在門上，任其掙扎後窒息死亡並拍照傳給女友；吳女看到照片嚇壞報案。新北地院審理，依郭男違反動物保護法，處拘役11日，可易科罰金1萬1千元，也可易服勞役，再併科罰金20萬元，全案還可上訴。

據了解，平時擔任油漆工的57歲郭姓男子與47歲吳姓女友同居五股，而吳女曾有一段婚姻且育有一子，後來兒子長大在外地讀書，因此把心愛的貴賓犬托她代養，沒想到愛犬卻死於非命，遭郭男於今年4月7日下午2時許，用狗鍊懸吊在大門窒息死亡。

郭男當時不滿吳女外出打麻將，傳LINE向她嗆聲「盡量去打麻將沒關係」、「我會讓你看到一個屍體在哪（那）裡」，吳女則回嗆「我打牌關狗屁事啊」、「打牌又怎樣」。想不到兩人爭吵後不到10分鐘，郭男就拿狗鍊將家中貴賓犬吊死在大門口，還將小狗從痛苦掙扎到垂墜不動的姿態拍下來，將照片一張一張發給吳女，行徑相當冷血。

吳女看到照片後大受驚嚇，連忙報警。郭男到案說明時，表示他只是為了要嚇嚇女友，希望她快回家，沒想到失手將狗殺死，全案依法函送。

新北地院審理，認為郭男未尊重動物生命，實應譴責，審酌他犯後坦承犯行，表達懊悔之情，且吳女也表示已原諒他並和他和解，依犯動物保護法，處郭男拘役11日，可易科罰金1萬1千元，也可易服勞役，再併科罰金20萬元，全案還可上訴。