線上遊戲爆爭議　東購秉持誠信認賠20萬東森幣

▲東森購物新遊戲「小瑪莉」。（圖／東森購物提供）

消費中心／台北報導

東森購物新遊戲「小瑪莉」日前發生有會員向消保官投訴，會員指稱玩遊戲時，原獎項應為「再玩一次x2」，卻呈現「東森幣20萬」，東森購物接獲會員客訴後，願意退回會員在記錄異常期間所投入的2,924枚東森幣，不過，會員不願接受並向消保官投訴，對此爭議，東森購物秉持誠信原則，決定大方認賠給予會員「20萬東森幣」，也歡迎會員繼續以東森幣支持東森購物推出的線上遊戲。

電商網購商品標錯價格該不該出貨，過往知名品牌爭議案例層出不窮。東森購物指出，東森幣新遊戲「小瑪莉」是在12/15～12/20出現紀錄異常，根據會員投訴原獎項為「再玩一次x2」，但卻呈現「東森幣20萬」，東森購物接獲會員投訴後，積極處理，經查是工作人員第一時間誤植，隨後雖立即修正，但仍被消費者發現錯誤，為了展現誠意，東購表達願意退回這名會員在12/15～12/20所投入之東森幣共2,924枚，不過，會員堅持要求「東森幣20萬」。

對此，東森購物表示，東購所發行東森幣已286億，為了服務會員，增加東森幣的運用，在2018年起推出東森幣線上遊戲，已經推出超過20款遊戲，受到不少東森會員喜愛。對於此次線上遊戲出現紀錄異常，東森購物秉持誠信原則，勇於面對問題，決定大方認賠給予會員20萬東森幣。

▲東森購物推出「麻將新森活」線上遊戲，玩遊戲同時還有機會賺取百萬大獎，1/1～2/28舉辦消費四重送活動。（圖／東森購物提供）

農曆新年將至，東森購物的東森幣遊戲系列最新推出「麻將新森活」線上遊戲，自1/1（日）正式上線，使用東森幣來玩，快速配桌、真人對戰、還有購物專家陪會員打麻將，讓會員快樂過新年。而且現在玩遊戲還有機會賺取百萬大獎，自1/1（日）起至2/28(二)底止舉辦消費四重送活動，第一重抽一年份衛生紙，第二重再抽1萬東森幣，送出100名，第三重有機會搶iPhone14大獎，而且為了鼓勵老人家玩遊戲「防老」，第四重贈獎針對年滿65歲以上會員，凡有消費即送一年份東森幣，讓老人家快樂打麻將，享受樂活人生！