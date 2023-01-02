憲兵軍訓役男遭爆「寢室打麻將」！退伍兵嗨喊：5中隊賭場

▲軍訓役男在寢室裡面打麻將、撲克牌，還開心分享到社群媒體上。（圖／翻攝PTT）



記者柯振中／綜合報導

服兵役是多數台灣男性有過的經驗，若是在軍營裡行為太過誇張，可能害長官被「電到起飛」，連帶著自己也遭殃。一名男子日前透過手機紀錄部隊生活，拍下了荒唐的玩樂畫面，不但有在寢室中打麻將、撲克牌的照片，甚至還戲稱「5中隊賭場、麻將館」，離譜的行為讓許多網友看了直搖頭。

一名網友在PTT分享，有名男子日前在IG上發布了數張照片，向親友炫耀自己的軍中生活。依據照片畫面，除了有一張9人合照以外，其餘的照片都十分離譜，不但拿板凳、圍棋盤組成麻將桌，直接席地而坐打麻將，還直接掏出撲克牌，開心在寢室玩起來，超扯畫面讓人看了直搖頭。

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▲▼軍訓役男在寢室裡面打麻將、撲克牌，還開心拍照PO上網路。（圖／翻攝PTT）



該名男子表示，他從9月入伍，為期3個半月的軍旅生涯就這樣結束，「這是我參加最好玩的一次冬令營吧」，期間認識了許多朋友，在部隊中一起生活。

男子還提到，服役時正好碰上疫情，只能在寢室裡「吃三餐廚餘」，真的確診以後還能幫自己放假，就連部隊集合時，都會剛好肚子痛，「閃躲飄功能做好做滿。」

▼軍訓役男在個人社交媒體上分享部隊中的生活。（圖／翻攝PTT）



此外，男子將寢室稱為「5中隊賭場、麻將館」，直言這些就是在憲校裡面學到的東西，最後還向在部隊裡遇到的朋友致謝，「感謝各位願意跟我交朋友～因為有你們，讓我的國軍生活過的（得）還算開心。」

離譜的照片曝光，不少過來人留言怒嗆，「白癡，可見憲在天兵到底有多天」、「長官要飛起來了吧」、「笑死，是來度假的喔」、「寢室打麻將～慘囉」、「這大概只是連隊長沒嚴格在管而已。」

不過，也有人對這種現象見怪不怪，「還好我當兵時智慧型手機還沒出，不然比這更精彩」、「其實早期部隊生活也是這樣啦，只不過那時沒有手機、網路，也不會有天兵還拍照留念」、「XX（網路論壇）也有服役中的在討論，他們沒事幹都在寢室滑手機。」