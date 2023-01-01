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玩遊戲防老！東森購物推線上麻將　長者贈1年份東森幣

東森購物推線上麻將（圖／東森購物提供）

▲東森購物推出「麻將新森活」線上遊戲，快速配桌、真人對戰、還有購物專家陪會員打麻將。（圖／東森購物提供）

消費中心／台北報導

台灣自2018年起已進入高齡社會，「防老」觀念逐漸受到重視，已有醫學證明麻將遊戲能預防老化及強化年長者的認知功能。農曆新年將至，東森購物的東森幣遊戲系列最新推出「麻將新森活」線上遊戲，自1/1（日）正式上線，為了鼓勵老人家玩遊戲「防老」，自1/1（日）起至2/28（二）止，凡年滿65歲以上，只要在東森購物消費，就送1年份共1.2萬枚東森幣，讓高齡消費者每月都來玩麻將遊戲，享受樂活人生。

東森購物董事長王令麟表示，推出線上麻將是期盼能帶給老年人幸福感，他的母親「王奶奶」享耆壽95歲，生前最喜歡逛菜市場和打麻將，每周都會邀請親朋好友來家裡陪他的母親打麻將，因麻將具有益智功能，可以幫助老年人腦筋靈活、多思考、提高應變能力，看到母親和朋友邊打麻將邊聊天很快樂，他也覺得窩心；他希望把關懷老年人的心願傳遞出去，為社會盡一份孝心，因此推出麻將遊戲，陪伴老年人消遣時間，延年益壽。

東森購物推線上麻將（圖／東森購物提供）

▲「麻將新森活」線上遊戲，玩遊戲同時還有機會賺取百萬大獎，1/1～2/28舉辦消費四重送活動。（圖／東森購物提供）

麻將是一種娛樂、也是促進人際交流的活動，過年許多人都會跟親朋好友打麻將摸幾圈，但疫情威脅尚未消除，不少民眾會選擇玩線上遊戲。東森購物的「麻將新森活」使用東森幣來玩，快速配桌、真人對戰、還有購物專家陪會員打麻將，讓會員快樂過新年。玩遊戲同時還有機會賺取百萬大獎，1/1～2/28舉辦消費四重送活動，第一重抽一年份衛生紙，第二重再抽1萬東森幣，送出100名，第三重有機會搶iPhone14大獎，第四重凡年滿65歲以上會員，凡有消費即送一年份東森幣，讓老人家快樂打麻將，享受樂活人生!

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