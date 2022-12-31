退黨還被討20萬！林恕暉曝柯文哲首次傳訊　嘆「只想要錢？無言」

▲柯文哲傳訊林恕暉。（圖／林恕暉提供）



記者杜冠霖／台北報導

台灣民眾黨中央評議委員會主委林恕暉日前宣布辭去主委一職，並宣布解除「終身黨員」身份，退出台灣民眾黨。而林恕暉31日也公布一張line訊息截圖，內容為柯文哲詢問其「職務捐處理了嗎？」林恕暉表示，這是人生第一次收到柯文哲line訊息，「這意思是問繳錢了沒？我照制度走，你只想要錢？無言。 」

林恕暉30日退黨聲明，提及「我的姓名與狗狗連結」，而這起因於民眾黨主席柯文哲曾在會中，因不滿黨內苗栗縣議員提名相關作業，痛罵林恕暉「誰家的狗，自己回去管好」，讓立委賴香伶當場委屈飆淚，引起不小風波。

而林恕暉31日也公布一張line訊息截圖，內容為柯文哲詢問其「職務捐處理了嗎？」林表示，兩年來傳了多次訊息，都沒回。還被他（柯文哲）罵，這是人生第一次收到柯文哲的line訊息，「這意思是問繳錢了沒？我照制度走，你只想要錢？無言。都退黨了，你覺得我會繳這20萬嗎？」

對於職務捐，林恕暉表示，離開之時必須為還在黨內戰友說幾句話，黨高層要求想擔任中央委員、中評委必須繳納高額黨職分攤金，「試問 ：本黨支持者以20至40歲年輕人佔多數，年輕人要參與黨決策、成為中央委員或中評委，多少人能負擔每年20萬元至100萬元募款額度？」

林恕暉質疑，沒有黨紀處分權的中央委員會，越權規定募款不足者應停權，這符合權力分立原則嗎？只剩家族支撐、企業或財團背景者，有能力募款並參選中評委等黨職，長此以往，不就是「為錢賭性命」歌詞說的「有錢人說話大聲，無錢人說話沒人聽」？這算哪門子的公平正義？

林恕暉表示，原本應該公正評議的中評委，更可能遇到捐款者來關說案件問題。去年各有正職工作的中評委們，利用公餘制定多項法規，也各自為黨募款20萬元黨職分攤金，不少人是自掏腰包，但已有人拒繳退黨。

林恕暉解釋，今年中評會完成調查提名爭議的第一個案件後，就被辱罵、被架空抽案而無案可查，還要被誣指「不做事」，這種職權被壓迫、經濟被壓榨、精神被折磨的職位，中評會目前已有一人辭職拒繳，「我是今年第二人，還有其他人也不想繳費。」

林恕暉直言，除了還想以黨競選公職者外，許多人對黨向心力低落，黨決策者只能用其他職位誘之以權或利，「當年懷抱理想參政，如今竟落入這金錢陷阱，令人悲嘆。」