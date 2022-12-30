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北市「里辦共餐」年底結束　簡舒培轟柯文哲：挖坑給蔣萬安跳

▲▼台北市議員簡舒培到台北地檢署出庭 。（圖／記者劉昌松攝）

▲台北市議員簡舒培。（圖／記者劉昌松攝）

記者詹宜庭／台北報導

台北市議員簡舒培30日爆料，前台北市長柯文哲2017年開辦的「里辦公處共餐據點試辦專案」將於2022年底結束，明年1月1日里辦共餐據點將完全取消，估計有4558名長輩受影響，批評柯文哲是在挖坑給台北市長蔣萬安跳，呼籲蔣萬安儘速讓副市長林奕華就任。對此，蔣萬安稍早則回應，他們非常重視對長輩的照顧，社會局未來也會對外說明清楚，決不讓長輩權益受損。

簡舒培今日透過臉書發文表示，柯文哲2017年取消發放敬老金引發反彈，為平息民怨而將相關經費推行至各里開辦共餐據點，讓長輩一周能在里內共餐一次。豈料，該方案卻在2022年底停辦，等於台北市80個里辦據點、4558位長輩在2023年開始無法繼續共餐。

簡舒培透露，目前台北市共有80個里辦據點、4558位長輩，其中大安區有16個里辦據點，參與共餐的長輩多達1028位、2萬2977人次，居北市12行政區之冠。她說，每周參與共餐已是長輩一周一次走出家門與人、社區互動的重要時間，但柯文哲竟然在卸任後把里辦共餐取消，完全無視長輩權益，開嗆「智商157的柯文哲根本就是拿明朝的劍管清朝的官。」

另外，簡舒培也根據北市政府秘書處及人事處26日提供的書面資料指出，社會局是由未上任的副市長林奕華進行督導，林奕華為了沒收大安區立委，拖到二月才就任副市長，而蔣萬安市長對市政又完全未進入狀況，痛批「光一個里辦共餐方案就凸顯了蔣萬安對市政的完全外行，市政運作出現破口、讓長輩倒楣」，呼籲蔣萬安立即要求林奕華就任，或尋找其他副市長人選，以免影響長輩權益。

針對簡舒培指控，蔣萬安稍早受訪時回應，其實在基層就聽到很多心聲，他們對於長輩的照顧絕對是非常重視的，社會局未來也會對外說明清楚，決不讓長輩權益受損。

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關鍵字：

柯文哲蔣萬安簡舒培里辦公處共餐據點試辦專案

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