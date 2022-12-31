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柯P卸任首訪鍾東錦　允諾提供北市經驗給苗栗...還送「這禮物」

苗栗記者蔡文淵／苗栗報導

前台北市長柯文哲30日下午到苗栗縣政府拜會縣長鍾東錦，與縣府團隊針對智慧城市、老舊市場改建及招商引資等議題，分享經驗並交流意見。鍾東錦率團隊歡迎，提出請益並汲取北市成功經驗，柯聽取相關單位簡報後，允諾提供市府成功的經驗讓苗栗參考，兩團隊未來將針對業務屬性不同，都各有專責窗口聯絡以提高效率，展現與鍾東錦的默契。柯未來角逐2024總統大位時，如何與鍾東錦合作，還有待觀察。

▲▼柯p卸任台北市長後開始全國拜會之旅，30日來到苗栗縣，縣長鍾東錦率縣府團隊與柯p交流。（圖／苗栗縣政府提供）

▲柯P卸任台北市長後開始全國拜會之旅，30日來到苗栗縣，縣長鍾東錦率縣府團隊與柯p交流。（圖／苗栗縣政府提供）

據了解，柯文哲卸任台北市長後開始全國走透透拜會之旅，第一站就來到苗栗縣，鍾東錦表示，1126確定當選苗栗縣長的第一時間，柯市長來電致賀時，就約定要針對縣政進行互訪交流，很高興柯市長在他走馬上任的第一周即依約到訪。

鍾東錦說，選前參訪北市大數據中心時對智慧城市印象深刻，了解到在全球化的浪潮下，有效結合公共服務、基礎建設、資訊通訊及創新科技各領域，推動現代化智慧城市早為必然趨勢；而北市乃首善之都，建設先進、商業蓬勃發展，希望藉由請益並汲取北市的成功經驗。

鍾東錦率團隊歡迎，由稅務局、衛生局、工務處和工商發展處簡報業務現況，提出請益並汲取北市成功經驗；他強調，在全球化的浪潮下，推動智慧城市已屬必然趨勢，自許將加速熟悉縣政運作，打造超高效率的行政團隊，戮力做好治理要務。

柯文哲會中直言，鍾東錦就任苗栗縣長的那一刻，就應做好連任的準備，鼓勵他第一任要充分與縣府團隊溝通、合作，了解鄉親需求，努力排除施政可能面臨的難題或阻力，尤其多著力於貼近民意且高效益的施政，4年後自然有顯著政績供鄉親檢視。柯聽取相關單位簡報後，允諾提供市府成功的經驗讓苗栗參考，兩團隊未來將針對業務屬性不同，都各有專責窗口聯絡以提高效率。

這場交流座談雖僅1個小時，但包括鍾東錦與各局處首長都受益匪淺，在全體與會人員合影留念後，結束這場突破藩籬的拜會行程。鍾東錦致贈柯文哲一份「神采飛揚」同心羊玻璃藝品，祝福他卸任後活力充沛、神色自得；柯P則回贈其從政8年白皮書《柯P管理學》分享其主政經驗與理念。

▲▼柯p卸任台北市長後開始全國拜會之旅，30日來到苗栗縣，縣長鍾東錦率縣府團隊與柯p交流。（圖／苗栗縣政府提供）

▲▼柯p卸任台北市長後開始全國拜會之旅，30日來到苗栗縣，縣長鍾東錦率縣府團隊與柯p交流。（圖／苗栗縣政府提供）

▲▼柯p卸任台北市長後開始全國拜會之旅，30日來到苗栗縣，縣長鍾東錦率縣府團隊與柯p交流。（圖／苗栗縣政府提供）

▲▼柯p(30)日與苗栗縣政府交流，鍾東錦致贈柯文哲一份「神采飛揚」同心羊玻璃藝品，柯p則回贈其從政8年白皮書《柯P管理學》分享其主政經驗與理念。（圖／苗栗縣政府提供）

▲▼柯p(30)日與苗栗縣政府交流，鍾東錦致贈柯文哲一份「神采飛揚」同心羊玻璃藝品，柯p則回贈其從政8年白皮書《柯P管理學》分享其主政經驗與理念。（圖／苗栗縣政府提供）

▲▼柯p(30)日與苗栗縣政府交流，鍾東錦致贈柯文哲一份「神采飛揚」同心羊玻璃藝品，柯p則回贈其從政8年白皮書《柯P管理學》分享其主政經驗與理念。（圖／苗栗縣政府提供）

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