蔣萬安宣布普發1500元敬老金　柯文哲喊失望：這筆錢要從哪裡來？

▲蔣萬安、柯文哲。（圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

台北市議會過去通過「北市重陽敬老禮金致送自治條例」，柯市府當時宣布明年向65歲以上長輩發放1200元；但台北市長蔣萬安29日宣布，明年就會恢復發放1500元，但未解釋多出的300元財源從何而來。前台北市長柯文哲也質疑，這筆錢要從何而來，是不是要挪用其他社福預算？

柯文哲29日下午於臉書以「妥協比堅持容易」為題發文，提及自己卸任時的交接致詞，特別交代「不因短期利益犧牲長期利益、不因少數利益犧牲多數利益、不因政黨利益犧牲國家利益」，更重要的是要堅持這些理念，堅持做對的事。

柯文哲指出，蔣萬安已經宣布，明年起恢復普發重陽敬老金1500元，但自己好奇的是「這筆錢要從哪裡來？是挪用其他社福預算？甚至工程預算？或者舉債來發？」政府預算就這麼多，社福資源應挹注給需要的人，並依照社會狀況彈性調整，而不是普發。

柯文哲表示，應該盡可能建立「可長可久的長者福利制度」，像是他任內開始補助綜所稅率20%以下之長者健保費 ，一人一年9912元，一年就要花31億；而到2032年，台北市的老年人將增加到68萬人，將有48萬名長者可享有健保費全額補助，屆時總支出會高達42億，「我認為醫療是人權，健保費的補助可以真正維繫老人家的生活與醫療品質。」

柯文哲認為，在高齡化時代，政府還必須增加日照中心 、社區關懷據點 、居家服務，以及樂齡運動中心，將有限的資源投資在長輩健康。

最後，柯文哲稱，不少長者在拿到1500元現金時會開心幾天或幾小時，但這樣的政策完全不符合「社會福利應該偏向弱勢者」的原則，如果還要用人工發放、更會增加行政成本；而這樣的改變他雖然不意外，但仍有些失望，還是期許新政府有更多的道德勇氣，不要債留子孫，台北市要做的是真正的社會福利政策，不要重回民粹政治的老路。