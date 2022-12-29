　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔣萬安宣布普發1500元敬老金　柯文哲喊失望：這筆錢要從哪裡來？

▲▼台北市長交接典禮，新任市長蔣萬安陪同柯文哲走出市府 。（圖／記者李毓康攝）

▲蔣萬安、柯文哲。（圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

台北市議會過去通過「北市重陽敬老禮金致送自治條例」，柯市府當時宣布明年向65歲以上長輩發放1200元；但台北市長蔣萬安29日宣布，明年就會恢復發放1500元，但未解釋多出的300元財源從何而來。前台北市長柯文哲也質疑，這筆錢要從何而來，是不是要挪用其他社福預算？

柯文哲29日下午於臉書以「妥協比堅持容易」為題發文，提及自己卸任時的交接致詞，特別交代「不因短期利益犧牲長期利益、不因少數利益犧牲多數利益、不因政黨利益犧牲國家利益」，更重要的是要堅持這些理念，堅持做對的事。

柯文哲指出，蔣萬安已經宣布，明年起恢復普發重陽敬老金1500元，但自己好奇的是「這筆錢要從哪裡來？是挪用其他社福預算？甚至工程預算？或者舉債來發？」政府預算就這麼多，社福資源應挹注給需要的人，並依照社會狀況彈性調整，而不是普發。

柯文哲表示，應該盡可能建立「可長可久的長者福利制度」，像是他任內開始補助綜所稅率20%以下之長者健保費 ，一人一年9912元，一年就要花31億；而到2032年，台北市的老年人將增加到68萬人，將有48萬名長者可享有健保費全額補助，屆時總支出會高達42億，「我認為醫療是人權，健保費的補助可以真正維繫老人家的生活與醫療品質。」

柯文哲認為，在高齡化時代，政府還必須增加日照中心 、社區關懷據點 、居家服務，以及樂齡運動中心，將有限的資源投資在長輩健康。

最後，柯文哲稱，不少長者在拿到1500元現金時會開心幾天或幾小時，但這樣的政策完全不符合「社會福利應該偏向弱勢者」的原則，如果還要用人工發放、更會增加行政成本；而這樣的改變他雖然不意外，但仍有些失望，還是期許新政府有更多的道德勇氣，不要債留子孫，台北市要做的是真正的社會福利政策，不要重回民粹政治的老路。

►東森購物揪好友送小華陀毛孩行動營養複方

ET快訊
快訊／母嬰遭撞雙亡　家屬提5質疑開轟！台中警消回應了
中職6隊開訓日期出爐　台鋼迎接「辣個男人」
快訊／「被罰1200萬」總座減薪　國泰世華發聲
蔣萬安宣布普發1500元敬老金　柯文哲喊失望
快訊／勞工紓困貸款金額已逾64億！　一天超過萬人申請
股癌曝「超仙嬌妻」　讓1.6萬人戀愛了
一圖看懂元旦連假天氣！　「2區」雨沒停過
17：32進入水逆！　「4星座」要當心了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

民進黨敗選檢討聆聽年輕世代聲音　趙怡翔喊：應更專注民生議題

民進黨檢討出爐！綠委批不夠深入　「政院的呢？沒檢討換誰都一樣」

「港澳來台自由行」還要等等　陸委會：評估陸疫情、陸港通關影響

立院交委會視察桃捷A22站工程　張善政：市府捷運公司全力配合

國民黨中常委蕭景田遭通緝　朱立倫「尊重司法」籲檢方勿枉勿縱

蔣萬安宣布普發1500元敬老金　柯文哲喊失望：這筆錢要從哪裡來？

「政治人物信任度」民調慘墊底！　朱立倫：盡量抹黑沒關係

國民黨涉黑中常委遭通緝　民進黨：朱立倫責無旁貸

宋濤接國台辦主任　陸委會籲：務實改善兩岸關係

何志偉：林智堅論文門危機處理負分「扣到爆掉」

大眼萌娃啜飲發出吱吱聲　噘嘴模仿逗樂自己露燦笑

動力火車被問「為何不叫動力高鐵？」　尤秋興神回覆：因為以前沒有XD

Makiyo開趴狂歡畫面曝光　坐完月子超嗨：誰沒有喝酒！

泰僧侶早晨誦經遭幼犬騷擾！　太皮被限制行動...鑽出繼續鬧

世界已知首例白化豹貓 失明、多病纏身受照護

肇事司機以10萬交保　向家屬4度磕頭道歉

5歲愛女對她說：我沒有爸爸　女CEO曝超正教育觀「沒什麼特殊的」

華莎xHeize女團歌串燒！　《PINK VENOM》《LOVE DIVE》過分好聽

撞擊瞬間曝！公車撞一家三口「母子雙亡」　路口緊鄰醫院救不回

印尼妻溜台語嗆酒空尪　「用情緒工作怎幹大事？」

民進黨敗選檢討聆聽年輕世代聲音　趙怡翔喊：應更專注民生議題

民進黨檢討出爐！綠委批不夠深入　「政院的呢？沒檢討換誰都一樣」

「港澳來台自由行」還要等等　陸委會：評估陸疫情、陸港通關影響

立院交委會視察桃捷A22站工程　張善政：市府捷運公司全力配合

國民黨中常委蕭景田遭通緝　朱立倫「尊重司法」籲檢方勿枉勿縱

蔣萬安宣布普發1500元敬老金　柯文哲喊失望：這筆錢要從哪裡來？

「政治人物信任度」民調慘墊底！　朱立倫：盡量抹黑沒關係

國民黨涉黑中常委遭通緝　民進黨：朱立倫責無旁貸

宋濤接國台辦主任　陸委會籲：務實改善兩岸關係

何志偉：林智堅論文門危機處理負分「扣到爆掉」

「一脫外套激凸」心儀妹羞認...冬天都不穿！答案超誠實：太舒服

和「國硯」同等級　鳳山預售案簽約五星飯店供「生活顧問服務」

摩斯元旦咖啡優惠、補班小確幸！連續15天早餐特價幫上班族打氣

台中母嬰遭撞雙亡　家屬提5質疑轟「違反常理」！台中警消回應了

猜猜我是誰？廖老大加盟主招牌噴黑漆　超像神奇寶貝「這情節」

MUJI無印良品2022年熱銷排行榜　公開最熱賣香氛口味

全民關注後疫情時代發展　世新大學探究企業管理新型態挑戰

民進黨敗選檢討聆聽年輕世代聲音　趙怡翔喊：應更專注民生議題

台中計程車春節加成費率出爐！　小年夜到初八照表收費再加50元

叫外送慘遇「食物小偷」！她調監視器見「凶手」秒心軟：還好是牠

金門正妹高中生超瘋校園生活　25萬人看了暈慘：好想上學！

政治熱門新聞

桃園確定發錢了！　「1族群」爽領7500元

比柯文哲還多！　蔣萬安宣布：北市明年恢復1500元重陽敬老金

替代役也要打靶！申請資格剩「家因、宗教」　一張圖看懂新制

義務役新任務　守備護國神山台積電

外交部證實：美宣布對台55.41億元軍售案

取消研發替代役　今行政院會後說明

蔣宣布普發1500元敬老金　柯喊失望

論文案列敗選報告　林智堅發致歉聲明

影／1年義務役最新訓練內容曝！　軍聞社4分鐘影片一次看懂

民進黨公布千字檢討報告　陳亭妃沉思一夜：那請問2024呢？

北斗鎮長貪污停職重選又上　更一審判1年8月

紓困振興有新方案！蔡英文瞄準經濟產業

2024六巨頭信任度曝光　國民黨拿走第一名跟最後一名

15項惠民新制元旦上路！　基本工資調至2萬6400、減稅641萬戶受益

更多熱門

相關新聞

嘆「藍營不鬥年輕人會死？」　他揭殷瑋經歷：當市政顧問剛好

嘆「藍營不鬥年輕人會死？」　他揭殷瑋經歷：當市政顧問剛好

前總統馬英九時期的總統府發言人殷瑋出任台北市長蔣萬安市政顧問，引發國民黨部分內部人士不滿，質疑殷瑋於國民黨最低潮時跑到國外，一回來就可坐高官。對此，政治評論員李正皓29日在臉書發文大批，「國民黨真的是一個不打壓年輕人就會死的政黨」，並點出殷瑋的經歷，認為這樣的歷練擔任這樣的職務，在他看來剛剛好而已。

勞工元旦上班「薪水須加倍或補休」

勞工元旦上班「薪水須加倍或補休」

晚上7點起只出不進！台北跨年3階段交管

晚上7點起只出不進！台北跨年3階段交管

消保官登門稽查！藥師喊普拿疼1500元涉哄抬　最重可罰2500萬元

消保官登門稽查！藥師喊普拿疼1500元涉哄抬　最重可罰2500萬元

北市恢復重陽敬老禮金　應曉薇：務實規劃

北市恢復重陽敬老禮金　應曉薇：務實規劃

關鍵字：

北市台北市台北市政府柯文哲蔣萬安

讀者迴響

熱門新聞

要剪卡了！2023年5張卡跌落神壇　達人點名這張必剪　

宋逸民夫妻開教會還賣藥！大咖女星決裂6年

先別離職！「6星座」2023年旺到發紫　

3縣市大雨！10級強風來了　跨年下最大

21歲女星確診轉中重症！燒到送急診

台中公車輾母嬰2死　台北司機詭異重複喊這8字

即／南韓高速公路隧道大火　至少5死37傷

訂位接滿！耶誕夜「8成座位突取消」

因1張衛生紙被媽罵！國小童發抖說：我恨妳

好市多夯物特價最後1天　會員網購優惠還買貴

年度最佳手機出爐！它打敗iPhone和三星

23歲女偶像宣布未婚懷孕！孩子的爸是粉絲

剛進宋逸民教會…她遇2件事嚇到退出：很邪門！

子瑜現蹤林百貨買包　原因讓店員泛淚

宋逸民躲7天「她怒提4大訴求」逼出面！

更多

最夯影音

更多
大眼萌娃啜飲發出吱吱聲　噘嘴模仿逗樂自己露燦笑

大眼萌娃啜飲發出吱吱聲　噘嘴模仿逗樂自己露燦笑
動力火車被問「為何不叫動力高鐵？」　尤秋興神回覆：因為以前沒有XD

動力火車被問「為何不叫動力高鐵？」　尤秋興神回覆：因為以前沒有XD

Makiyo開趴狂歡畫面曝光　坐完月子超嗨：誰沒有喝酒！

Makiyo開趴狂歡畫面曝光　坐完月子超嗨：誰沒有喝酒！

泰僧侶早晨誦經遭幼犬騷擾！　太皮被限制行動...鑽出繼續鬧

泰僧侶早晨誦經遭幼犬騷擾！　太皮被限制行動...鑽出繼續鬧

世界已知首例白化豹貓 失明、多病纏身受照護

世界已知首例白化豹貓 失明、多病纏身受照護

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面