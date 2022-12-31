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台鐵113年公司化！交長公布明年3大進程　「推動時間表出爐」

▲▼交通部長王國材視察元旦疏運。（圖／高公局）

▲交通部長王國材視察元旦疏運。（圖／高公局）

記者李姿慧／台北報導

台鐵目標113年1月掛牌公司化，原訂年底完成15項子法修法，目前僅1項子法核定，交通部王國才今(12/31)視察元旦連假疏運受訪時表示，目前已有9項子法獲共識，目標希望明年1月完成，明年3月訂出台鐵公司預算初稿，明年6月選出董事會通過子法，113年公司化時程還來得及。

針對台鐵公司化子法勞資協商進度落後，王國材今前往高公局視察元旦連假國道疏運時表示，原訂子法修法今年底完成，目前進度落後，現在子法於交通部推動會報上整合行政院各部會意見，再把子法內容給台鐵勞資協商，但推動會報通過後，到台鐵勞資協商，變成不是很順利。

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王國材指出，日前開始邀請工會到推動會報會議上，跟行政院各單位面對，應該可以再加速一點，到年底目前為止，有9項大致共識，其他還在討論，希望明年1月就完成，把公司化相關時程表都訂下來。

王國材強調，明年1月子法訂下來後，接下來就是對後年度(113年)的預算，明年3月就會有初稿出來，明年6月會將選出董事會初步成員，因有很多子法通過需要有董事會，針對113年推動公司化，現在時程還來得及。

台鐵公司化推動時程出爐，王國材表示，大概以這樣時間估算，現在時程還來得及，一步一步來推動，溝通過程中，工會本於會員權益，希望爭取到最大權益，交通部也期待取得平衡點，政府該協助本身有些限制，過去其他國營公司範例都可以當作參考，會繼續跟工會溝通。

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