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獨／豐原惡火奪四死　邱姓廠長家屬返火場忍悲招魂

▲豐原惡火奪四死，邱姓廠長家屬返火場忍悲招魂。（圖／記者鄧木卿攝）

▲豐原惡火奪四死，今天邱姓廠長家屬重返火場忍悲招魂。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿、游瓊華／台中報導

台中豐原雅速達惡火奪走4條人命，仍有一名重傷黃姓員工還在加護病房與死神拔河。而死者之一、廠長邱能信的家屬，今天重返火場忍悲招魂。據悉，招魂過程順利，家屬招魂儀式結束後，就火速離開工廠。

▲豐原惡火奪四死，邱姓廠長家屬返火場忍悲招魂。（圖／記者鄧木卿攝）

▲招魂過程順利，約莫30分鐘就結束，邱家人也載著法師火速開車離開傷心地。（圖／記者鄧木卿攝）

發生火警的倉庫是雅速達近日才承租的空倉庫，公司近期趕工裝潢，未料發生意外。雅速達的官方臉書上滿是員工旅遊、參展照片，顯現公司向心力與公司同事間的好感情。

據查，死於火場的廠長邱能正與雅速達負責人詹家銘為親戚關係，邱家人在大火事件過後雖悲痛萬分，但30日在殯儀館，詹家銘到邱能信靈前上香、等檢察官相驗完畢後準備離去時，邱家人、雅速達員工見到大批媒體拍攝，組人牆護送詹家銘離開。詹家銘昨日到地檢署接受訊問後，依過失致死罪，遭裁定80萬元交保。

▲豐原惡火奪四死，邱姓廠長家屬返火場忍悲招魂。（圖／記者鄧木卿攝）

▲豐原惡火奪四死，邱姓廠長家屬返火場忍悲招魂。（圖／記者鄧木卿攝）

此外，死去的邱能正過往的黑歷史也被爆出，雅速達2年前因忽視工安導致員工被機器壓癱瘓，台中地方法院依過失傷害致人重傷罪，判處邱能正8月徒刑，董事長詹家銘則無罪。另雅速達與癱瘓員工洽談和解時，邱能鄭希望員工能接受公司提出的賠償金額，竟威脅對方「讓你阿姨沒工作」、「更嚴重可能沒工作」，遭依恐嚇罪提起公訴，不過，上述兩案都因邱能正葬身火海，法院將不受理。

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