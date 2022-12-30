快訊／雅速達工廠4命惡火原因找到了！　疑「電銲作業火花」釀禍

▲豐原雅速達工廠惡火原因找到了，疑「電銲作業火花」引火。（圖／記者鄧木卿攝）



記者游瓊華、鄧木卿／台中報導

台中市豐原區東洲路186巷一處鐵皮倉庫昨（29）日晚發生火警事故，造成4死1重傷、1輕傷悲劇。據悉，火災發生前2樓正在漆油漆、1樓有外勞在進行焊接，昨天才進行第二天工程，未料發生意外。市府表示，經消防局火災調查小組初步綜合分析研判，起火原因不排除電焊作業火花，引燃油漆溶劑揮發氣體造成火災的可能，相關單位正全力調查中。今天一早檢察官也進場勘驗，不斷丈量，也找來外勞示範昨晚焊接作業情況，以釐清1樓焊接處與2樓油漆作業是否為火災發生原因，停留30分鐘後離去，不對外發言。

▲檢察官一早到場勘驗，了解疑似起火原因。（圖／記者鄧木卿攝）



員工透露，公司才剛剛承租這間鐵皮倉庫，近日在趕工進行裝潢作業，1樓在焊接，他們自己員工在2樓擦油漆，火花如何飛到2樓，令人不解。

▲檢察官也找來昨日在一樓進行焊接作業的外勞，還原一樓焊接過程。（圖／記者鄧木卿攝）



這起火災造成46歲邱姓男子、41歲賴姓男子、33歲張姓男子、29歲黃姓男子死亡以及1名50歲黃姓男子重傷、1名29歲張姓男子輕傷。市長盧秀燕接獲消息後，第一時間趕赴現場關心救災，隨後至醫院關心受傷民眾，將持續提供家屬協助。

▲市長盧秀燕昨日也趕到中國附醫關心傷者狀況。（圖／記者游瓊華攝）



消防局表示，昨晚7點36分許接獲豐原區東洲路一處倉庫傳出火警，隨即出動消防車26輛、人員66名前往搶救，火災現場為2樓鐵架烤漆浪板結構之建築物起火燃燒，火勢1小時後撲滅，消防人員也在現場發現大量化學物品。此次傷亡人員共6名，盧秀燕除前往中國醫關心，也派員至慈濟及豐原醫院關心。民政局除致贈家屬慰問急用金，也將持續關心及提供家屬相關協助。

經發局表示，經查起火處為「雅速達股份有限公司」，現場為2層鐵皮建物，內部設立貨架，初步判定屬倉庫，無辦理特登納管，亦無工廠列管、稽查紀錄。

都發局說明，經查該處位於都市計畫內農業區，無違建查報紀錄及建築物公安申報紀錄，今日已依規開立違建認定通知書，並通知違建人14日內拆除，此案違建因火災事故已危害公共安全，如期限內未自行拆除，待消防局火災鑑定完成後，都發局將依規執行強制拆除。

勞工局指出，該公司除昨晚火警，109年曾發生一名黃姓勞工以推拉方式從事整形機搬運作業時，遭該機械倒塌壓傷的職業災害，造成該名勞工下半身癱瘓，勞動檢查處接獲通報後立即實施職業災害檢查，結果發現該公司未依規提供該員防止物料移動的適當設備，違反職業安全衛生法第6條第1項規定，處3萬元罰鍰。另昨晚員工是否有超時狀況，勞工局仍需進一步了解，如有違法，將依法處分。