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社會 社會焦點 保障人權

2年前員工被壓癱瘓被罰3萬　惡火奪4命...雅速達恐再吃30萬罰單

▲雅速達,工廠,豐原,大火。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲雅速達發生嚴重工安意外，最高恐開罰30萬元。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

台中豐原雅速達工廠29日晚間發生工廠大火，釀成4死2傷慘劇，死傷者都是留在廠內加班員工。但雅速達發生工安意外已非首次，109年時曾因為機械倒塌壓傷員工，造成員工下半身癱瘓，事後工廠遭市府開罰3萬元，沒想到今年又發生大火奪走4命。勞工局表示，將派員檢查，如有違規最高可處30萬元。至於昨晚員工是否有超時工作狀況仍需進一步了解，如有違法，將依法處分。

勞工局表示，雅速達曾在109年發生邱姓廠長要求一名黃姓員工徒手用推拉方式，搬運一噸重的整形機，未料過程中，整形機台滑動倒塌，黃男被機械倒塌壓傷，結果黃男第11-12胸椎骨折合併脊隨神經損傷，手術後下半身癱瘓，台中市勞動檢查處接獲通報後立即實施職業災害檢查，檢查結果發現雅速達沒有依照規定提供黃男適當搬運設備，違反職業安全衛生法，處新台幣3萬元罰鍰，並依業務重傷害罪移送法辦。

▲▼ 。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲發生大火的雅速達工廠被都發局列為違建，市府要求14天內自行拆除完畢。（圖／記者鄧木卿翻攝）

至於昨晚發生的大火，係因雅速達正在進行工廠裝潢，員工在2樓倉庫進行油漆作業，不明原因導致鐵架烤漆浪板結構之建築物起火燃燒，造成4死2傷。台中市勞檢處將派員實施檢查，並予以停工改善，如查有違反職業安全衛生法部份，將處新台幣3萬以上，30萬元以下罰鍰。

另外，該棟工廠被都發局確認是違建，要求在14天內拆除。都發局表示，經查該處位於都市計畫內農業區，無違建查報紀錄及建築物公安申報紀錄，今日已依規開立違建認定通知書並通知違建人14日內拆除，本案違建因火災事故已危害公共安全，如期限內未自行拆除，都發局將等消防局火災鑑定完成後依規執行強制拆除。

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