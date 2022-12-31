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惡火釀4死雅速達黑歷史+1　廠長曾恐嚇員工「讓你阿姨沒工作」

▲豐原雅速達工廠惡火原因找到了，疑「電銲作業火花」引火。（圖／記者鄧木卿攝）

▲雅速達出事不是第1次，2020年就有員工在工作時慘遭機台壓成重傷。（圖／記者鄧木卿翻攝，下同）

記者劉人豪／台中報導

台中市豐原區「雅速達股份有限公司，29日晚間7點36分發生嚴重火警，造成4死2傷。而該公司並非第1次出事，2020年就有黃姓員工在搬運重達1公噸的機台時，慘遭壓成重傷，邱姓廠長依過失傷害罪，判處8月徒刑，不過邱姓廠長與黃男談和解未果，竟出言恐嚇「讓你阿姨沒工作」遭台中地檢署提起公訴。但邱姓廠長在工廠大火中罹難。

判決指出，雅速達公司從事機械、電器及視聽電子產品等製造。而受傷的黃姓員工於2016年8月開始在雅速達擔任作業員，負責搬運馬達入線等工作。

黃男於2020年2月4日上午，經邱姓廠長指示，先和2名員工將2台重達1公噸的整形機搬到集貨區，打算運上貨車載到其他廠區。到了下午1時許，邱男指示黃男將整形機放到貨車上，就自行進入辦公室開會。

▲▼ 。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲豐原雅速達工廠惡火原因找到了，疑「電銲作業火花」引火。（圖／記者鄧木卿攝）

黃男則聽令徒手將機台推到貨車的華特裝置前，並找同事一同將機台運到貨車的華特裝置上，同時按住整型機輪子的剎車，並用手扶著機台，操作華特裝置上升，打算將機台運進貨車車斗。想不到整形機台在上升時卻滑動倒塌，1公噸的重量壓在黃男身上，黃男因而受有第11、12胸椎骨折合併脊髓神經損傷、術後下肢踝關節無力、膀胱功能及性功能永久障礙之重傷害，經治療後走路也需要柺杖。

法官查看相關員工證詞，認為邱姓廠長平時未建立完善職安教育訓練制度，也沒在個別另行指派時，具體說明任務內容。另勞動處前往勞檢時，雅速達也提不出教育訓練、教材和上課人員名單，也沒有函送安全衛生工作守則給勞檢處備查的紀錄，也就是守則中涵蓋安全作業標準的教育與宣導，雅速達全都沒有，因而造成黃姓員工重大不治傷害。審酌邱男雖不是故意犯罪，但始終否認犯行，也因雙方認知差距而無法達成和解，處他8月徒刑，詹姓董事長則獲判無罪。

另外，邱姓廠長跟黃男談和解的時候，竟然出言威脅「讓你阿姨沒工作」、「更嚴重可能沒工作」、「你阿姨等人都是你介紹來的」，台中地檢署依恐嚇罪將邱姓廠長提起公訴，不過，邱姓廠長在29日大火中不幸罹難。

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