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社會 社會焦點 保障人權

雅速達負責人現身靈堂「只拜廠長不祭工人」　親友組人牆擋媒體

記者許權毅、游瓊華、蔡怡萍／台中報導

台中豐原區東洲路186巷雅速達公司倉庫，29日晚間7點36分發生嚴重火警，造成4人死亡、2人重傷，雅速達負責人詹家銘30日下午現身殯儀館，他全程不發一語、快步走入靈堂，至罹難邱姓廠長靈前上香，而離開時則出動多名員工、親友等協助詹家銘以衣物遮掩或肉身開道，阻擋媒體拍攝，護送詹家銘上車前往地檢署接受偵訊。

▲▼豐原倉庫4死火警，雅速達負責人詹家銘。（圖／記者許權毅攝）

▲豐原雅速達倉庫4死火警，負責人詹家銘現身靈堂上香。（圖／記者許權毅攝，下同）

這起火警為國內製造通風設備的知名公司雅速達，進行新承租倉庫的整理時不慎引發火警，消防局獲報後隨即出動消防車26輛、人員66名前往搶救，此次火災共造成6名人員傷亡，經緊急送醫搶救，其中4名不幸罹難，2名持續搶救中。

▲▼豐原倉庫4死火警，雅速達負責人詹家銘。（圖／記者許權毅攝）

而事發後尚未對外發表說明的雅速達公司，30日下午負責人詹家銘現身殯儀館，對於媒體的追問保持沉默，低著頭快步走進靈堂，直接走到員工家屬身旁慰問，家屬正在摺蓮花，眼眶泛紅、難過地頻頻拭淚。但詹只為廠長上香，卻未祭拜同樣罹難的工人。

▼雅速達負責人詹家銘有多名親友協助開道護送離開。（圖／記者許權毅攝）

▲▼豐原倉庫4死火警，雅速達負責人詹家銘。（圖／記者許權毅攝）

▲▼豐原倉庫4死火警，雅速達負責人詹家銘。（圖／記者許權毅攝）

而檢察官下午也抵達殯儀館，等待相驗完畢再出面說明；詹家銘結束離開靈堂時，則沿路以帽子、紙板等遮掩，身旁出現數名親友員工等開道護送，低著頭快速上車前往地檢署。

▲▼豐原倉庫4死火警，檢察官到殯儀館。（圖／記者白珈陽攝）

▲檢察官抵達殯儀館。（圖／記者白珈陽攝）

經發局表示，經查起火處為「雅速達股份有限公司」，現場為2層鐵皮建物，初步判定屬倉庫，無辦理特登納管，亦無工廠列管、稽查紀錄，經查該處位於都市計畫內農業區，無違建查報紀錄及建築物公安申報紀錄，後續將依規辦理違建查報並通知所有權人或管理人限期改善或拆除。

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