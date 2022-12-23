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醫師自爆打「干擾素」出奇效！　接診逾4000病人未感染新冠

▲注射,打針。（圖／CFP）

▲山東一名醫師提前打「干擾素」，接診逾4000病人未感染。（示意圖／CFP，下同）

記者魏有德／綜合報導

山東一名社區門診的醫師「暮雪」在網路社群上發文透露，從防疫措施調整至今，這波感染病人基本是流感症狀，在其門診接診的四千多人次中，「還沒發現一例重型，沒轉診一例病人。」暮雪在接受採訪時也自爆，她在接診發燒病人前三天提前注射「干擾素」來強化免疫，上班前也噴干擾素，成功避免感染。

▲注射,打針。（圖／CFP）

《觀察者網》報導，目前國內流行的奧密克戎（Omicron）病毒株傳染性強、傳播速度快，使得「中招」人數驟然上漲，再加上患者就診不再查驗核酸陰性證明，一線醫務機構迅速迎來新一輪「大考」。正如國家衛健委新聞發言人米鋒所說，「當前，疫情防控的工作重心從防控感染轉到了醫療救治。」

對於在這段時間發燒病患劇增，暮雪表示，部分病人家裡有藥，但沒有效果，退熱藥（退燒藥）沒有作用，「我們會重新指導病人用藥，再加一干擾素水針，兩天就能把高溫完全退下來。」

暮雪坐診的社區衛生室共有三名醫生輪值，一天要看400至500名患者，她透露，「四天內有三個同事中招，回家休息了三四天就都回來帶病堅持工作。可以說除了我，其他人都陽了一遍。門診醫護人員現在說話聲音都是嘶啞的。」

接觸上千病人仍未被感染，暮雪透露，她在準備接診發燒病人前就開始打干擾素強化免疫，「另外，我們上崗都一級防護，工作時都戴面罩，空間天天紫外線消毒，每天上班前噴干擾素。下一步，準備讓大家喝小中藥預防，擔心出現二次感染。」

暮雪強調，這次真正立了大功的是干擾素水針劑，「它對流感病毒效果沒這麼明顯，但對奧密克戎病毒療效非常明顯。中成藥降不動，換成它，一到兩針體溫完全退下來，而且病情無反復。只要不發熱，對於孩子來說，家長也不會那麼害怕。」

公開資訊顯示，干擾素是在動物細胞受某些病毒感染後分泌的具「觸發免疫系統防禦功能」宿主特異性醣蛋白，干擾素與周圍未感染的細胞相關受體作用後，能促使這些細胞合成「抗病毒蛋白」，進而起到抗病毒的作用，不過，干擾素對已感染的細胞沒有任何幫助。
 

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