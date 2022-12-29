新生兒救星！呵護小寶貝隔離病毒　花蓮慈院自主研發推車防護罩

▲小兒加護病房護理長張瑞雲表示，「新生兒推車防護罩」，增加寶寶的防護也避免飛沫感染的風險。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

疫情升溫，嬰幼兒至少得長到6個月以上才能接種新冠疫苗，且剛生下的新生兒沒有辦法戴口罩，未滿6個月的寶寶該怎麼保護？花蓮慈濟醫院小兒加護病房護理長張瑞雲與護兒中心團隊著手研發「新生兒推車防護罩」，增加寶寶的防護也避免飛沫感染的風險。

「一直在想怎麼樣來幫助小朋友，讓他免於飛沫傳染，也讓家長放心。」護理長張瑞雲分享，新生兒戴著頭罩型防護罩，在喝奶時需拿下，吃完奶再戴回去，反覆的穿戴讓寶寶無法得到充足的休息，且協助寶寶側臥時，防護罩也會影響頭部移動，因此團隊從去年便開始朝著讓寶寶舒適又可以增加防護的方向來設計。

▲▼透明的設計可以隨時觀察嬰兒有無溢奶或是膚色變化等，同時保護臉、口、鼻、眼避免受到飛沫及空氣傳染。

團隊一開始使用保鮮膜來代替，但不易塑形，容易黏在一起，後來利用閒置的氧氣罩，罩在嬰兒車上，防護力增加了，也不會移動到新生兒頭部，但是體積大、重量較重、數量不足、不易收納及照護不便等缺點，經過多次嘗試與發想，終於在2021年5月有了第一代的「嬰兒防護罩」並吸引不少廠商詢問，而今年經過創新研發中心的協助及媒合下，委外廠商與護兒中心團隊一起改良防護罩後，進一步設計出第二代的「新生兒推車防護罩」。

透明的防護罩對準固定膠條黏在嬰兒車上，寶寶的臉部表情一目了然，張瑞雲表示，透明的設計可以隨時觀察嬰兒有無溢奶或是膚色變化等，若有狀況護理人員能立即處理，且不管是在靜態或是移動的狀態下，都能清楚的觀察到新生兒的狀況，同時保護他們的臉、口、鼻、眼避免受到飛沫傳染及不被經空氣傳染的病原體感染。

▲在2022台灣醫療科技展展出「新生兒推車防護罩」，吸引不少民眾及專業人士的目光。

新生兒推車防護罩不僅體積小、收納方便、拿取容易、單次使用、製作成本低，且使用時不會移動到新生兒的頭部導致吵醒寶寶，張瑞雲說，花蓮慈院提供專屬新生兒的防護罩來保護寶寶，不僅讓爸爸、媽媽更安心，減輕家屬的焦慮，也能增加他們對醫療團隊的照護信任。

「這是一份來自基層同仁自發性對新生兒的呵護禮物。」護理部主任鍾惠君表示，感恩院方支持及研發團隊不斷的努力與改良，使小創意大改善後，讓更多新生兒能得到更完善的照顧，而這項創意發明，也獲得花蓮縣護理師護士公會肯定，榮獲「護理創新佳作」，若民眾或醫療院所有需求，可諮詢花蓮慈院護兒中心03-8561825*13303。