　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

晶片治療抗惡性腦瘤！花蓮慈院改寫存活率歷史　獲國家新創獎

▲花蓮慈濟醫院與長弘生技公司以「Cerebraca晶片治療經標準治療無效復發性惡性腦瘤」榮獲國家新創獎臨床新創獎的肯定。(圖／慈濟醫學中心提供）

花蓮慈濟醫院與長弘生技公司以「Cerebraca晶片治療經標準治療無效復發性惡性腦瘤」榮獲國家新創獎臨床新創獎的肯定。(圖／慈濟醫學中心提供）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮慈濟醫院神經醫學科學中心、慈濟創新研發中心與長弘生技公司多年合作，進行抗惡性腦瘤標靶新藥Cerebraca® Wafer的開發與臨床試驗，不僅比現今臨床用藥Gliadel wafer (BCNU)長，寫下整體存活率新歷史，六個月的腫瘤無進展生存率達到100%，日前以「Cerebraca晶片治療經標準治療無效復發性惡性腦瘤」榮獲國家新創獎臨床新創獎的肯定。

根據美國癌症協會（American Cancer Society, ACS）以及美國腦瘤病例登錄中心（Central brain tumor registry, CBTRUS）的統計報告顯示，每年估計約有二萬筆的腦瘤新病人被確診，台灣每年約有四百名惡性膠質腦瘤新病例。其中，多形性神經膠母細胞瘤是相當惡性的原發性腦部腫瘤，一個月內最快可長大16倍，且手術切除腫瘤後的復發率高，常使病人需要反覆進出醫院接受治療。

醫學上現有治療惡性腦瘤的常規療法，包含手術治療、放射線治療及化學治療，效果非常有限，花蓮慈濟醫院林欣榮團隊投入惡性腦瘤新藥開發研究已十餘年，當歸萃取物亞丁基苯酞 (BP)是多標靶天然小分子藥物，能夠降低替莫唑胺（TMZ）抗藥性，和程序性细胞死亡配体1（PD-L1）表達導致的免疫性冷病變。同時將其結合生物材料聚酸酐，成為 Cerebraca wafer晶片，達到藥物緩釋、長時效的特性，有效的抑制腦瘤細胞的生長，並且對正常細胞毒性很低，Cerebra Wafer在對抗人類惡性腦膠質瘤(GBM)，取得多國專利，獲得國家新創獎的肯定，並技轉長弘科技公司。

六年前，受長弘生技公司委託，由花蓮慈濟醫院攜手三軍總醫院神經外科團隊，在總主持人林欣榮院長帶領下，執行開發中新藥Cerebraca® wafer治療惡性腦瘤臨床試驗，研究成果並在今年三月發表於國際癌症專門期刊Cancers。

自2016年開始進行第一期臨床試驗，確定抗惡性腦瘤新藥Cerebraca® Wafer的安全性與穩定性，隨即進入第二期臨床試驗，Phase 2a總共收案十名病人，結果發現接受低劑量Cerebraca wafer (BP)的復發惡性腦瘤患者，中位整體存活率（OS）12個月，比Gliadel wafer (BCNU)的6.4個月時間長；接受高劑量Cerebraca wafer惡性腦瘤患者的中位整體存活率已超過17.4個月。

6個月的腫瘤無進展生存率（PFS）達到100%。慈濟創新研發中心副技術長劉靜安博士指出，以來自患者腫瘤組織的原生細胞體外研究顯示，BP對腫瘤幹細胞的半抑制濃度(IC50 ; 400uM)，比双氯乙基亞硝基脲（BCNU IC50>2000uM）低至少5倍。

2019年間，已進入第二期臨床試驗的 Cerebraca wafer標靶新藥再獲國家新創獎續獎「新創精進獎」。Cerebraca wafer的研究、藥物劑型開發製造、臨床試驗IRB申請和執行，都是由台灣本土的團隊進行，今年榮獲臨床新創獎，由林欣榮院長、神經醫學科學中心主任邱琮朗、慈濟創新研發中心副研發長韓鴻志、副技術長劉靜安與長弘生技公司董事長周姵妏等人接受表揚，攜手為台灣本土治療惡性腦瘤新藥的研發與應用再創歷史新頁。

►滴...答...滴..答..大金冷暖氣現折最高4000倒數中

ET快訊
野生「台灣超大咖天后」現場看NBA！　秒被捕捉投放大銀幕
LIVE／小三通復航！薛瑞元撇高端銷售員　我婆何芝寧降肉秀槍
快訊／剛獲必比登推薦！　台南知名小吃突宣布歇業
郭台銘暴擊蔡政府「10萬人圍觀」　謝震武飆重話：鬥雞鬥慣了
峮峮「中空驚現尾牙」！　0修圖真實身材被拍
快訊／政院拍板！　小三通1月7日重啟
台灣發現「全球首例」罕病！　男住院14天死亡
快訊／退燒藥將祭「限購令」　衛福部出手
快訊／又一藍營當選人出事！　遭檢方提當選無效
快訊／6種違停「恢復可拍照檢舉」！　立院初審通過

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

晶片治療抗惡性腦瘤！花蓮慈院改寫存活率歷史　獲國家新創獎

南投跨年晚會移師921會展中心　聽荒山亮李千娜飆歌...再抽iPhone

冬至送暖　台南木工工會接力傳遞愛

東港安泰幼兒專責醫師諮詢Line社群　家屬熱烈迴響

花蓮鄉親熱議　警解釋「左轉彎待轉→闖紅燈」規範

寒夜未歸不尋常！熱心鄰居急報警　老婦倒臥農地斜坡被尋獲

台南勞工學苑 優質課程展現幸福休閒元素

寒流送暖！　台塑企業、王詹樣基金會頒助學金...1257學子受惠

陪伴海星孩童多元學習　元智同學：規劃全齡適用課程是最大挑戰

112元旦連假北部車潮多　公路總局省道疏運措施報您知

好奇汪陪洗車突然開窗！　見奴才被噴濕秒躲副座下

羅志祥回應峮峮退出：躺著也中槍　胡宇威脫口「遛老二」全笑歪

王陽明回歸《角頭》懷秋平頭加入　送女兒生日驚喜...「爸爸不回家？」

大胃王挑戰699元燒烤吃到飽　狂嗑121隻泰國蝦：超划算！

在真爆洪基一進FTIsland就下馬威XD　希澈聽圭賢開唱：把我的part都給他

台中酒駕男被罰22萬遲未繳！　千萬房產被查封...妻求月還6千

前方車禍被堵疑來不及煞車　駕駛急切2車道逃過一劫！

2喵久違見面認不出彼此 站人類坐騎互相哈氣挑釁

600萬球迷擠爆巴士難行進　梅西和隊友改直升機遊行！

薛瑞元酸郭董「BNT的推銷員」　王必勝：不排除買BNT次世代

晶片治療抗惡性腦瘤！花蓮慈院改寫存活率歷史　獲國家新創獎

南投跨年晚會移師921會展中心　聽荒山亮李千娜飆歌...再抽iPhone

冬至送暖　台南木工工會接力傳遞愛

東港安泰幼兒專責醫師諮詢Line社群　家屬熱烈迴響

花蓮鄉親熱議　警解釋「左轉彎待轉→闖紅燈」規範

寒夜未歸不尋常！熱心鄰居急報警　老婦倒臥農地斜坡被尋獲

台南勞工學苑 優質課程展現幸福休閒元素

寒流送暖！　台塑企業、王詹樣基金會頒助學金...1257學子受惠

陪伴海星孩童多元學習　元智同學：規劃全齡適用課程是最大挑戰

112元旦連假北部車潮多　公路總局省道疏運措施報您知

「進門前請記得擦鞋」　巴黎酒吧驚見梅西大巴黎球衣被當地墊

蘇建榮借調期滿回歸台北大學　阮清華暫代財政部長

素食無法補冬？養生飲食通六腑　中醫師：營養均衡是關鍵

從荷蘭寄光碟片太可疑！內藏搖頭丸　奶茶粉罐塞大麻...毒蟲被逮

聖誕節缺氣氛？　他家有「簡配版麋鹿」自帶超厚圍巾

風・Luxury／梅西與老婆約會秀名錶　勞力士、「錶王」並列心頭好

5度被問辯論前提　吳怡農拒答反問記者：你說什麼？

「灌籃王」拉文已是湖人球員？　NBA經紀人：公牛老闆不想幫忙

想跟主人一起睡被退養　黑貓「太親人」進收容所蹭玻璃討摸

朱立倫挺鍾東錦遭民進黨酸爆　國民黨駁：對於不公不義都會發聲

地方熱門新聞

新竹單親媽吐血身亡！11歲兒哭喊：媽媽起來

隱忍長期家暴！彰化婦電線勒斃酒醉夫　彰檢：責付女兒帶回

林右昌任期將屆　民眾湧入臉書不捨道別

112年元旦連假　疏運措施報您知

大江送出550杯咖啡　慰勉全館櫃哥櫃姊

陪伴海星孩童　元智同學規劃全齡適用課程

首屆橫山書藝雙年展　展現書藝多樣面貌

中壢監理站「聖誕義賣」　展現關懷情

離世新娘因情傷尋短？冥婚是結局

「瑪莎惡少」痛毆男大生　曾抄球棒砸車

黃偉哲邀荷蘭美聲馬丁及英國歌手李美潔迺武聖夜市

傳冥婚後自殺親友嚇壞！他報平安

彰化拆郵局蓋影城「國賓不來了」網友：被唬了

桃園紙箱男童身世曝光！社會局找到人了

更多熱門

相關新聞

日式豆腐丸子過冬至　花蓮慈院推DIY美味食譜

日式豆腐丸子過冬至　花蓮慈院推DIY美味食譜

農諺「冬至圓吃落去就加一歲」，意指民間習俗有辛苦耕作一年後，在冬至這天吃下湯圓，象徵秋收冬藏，與這一年的圓滿豐碩。花蓮慈濟醫院營養科團隊以「蔬食列車」主題，推出應景健康DIY食譜「日式豆腐丸子串」，保留冬至的吃湯圓習俗，並將湯圓換成日式丸子串的方式呈現，以豆類的植物性蛋白為主的健康小點心，讓民眾在家也能夠吃得吃得營養又安心，幸福過冬。

團團罹患的病　這2品種犬容易得

團團罹患的病　這2品種犬容易得

團團腦瘤人犬好發　陸貓熊同病3天逝

團團腦瘤人犬好發　陸貓熊同病3天逝

針對陸高科技「精準脫勾」　誰難受？　

針對陸高科技「精準脫勾」　誰難受？　

花蓮慈院聖誕趴！十大傑出青年扮聖誕老公公

花蓮慈院聖誕趴！十大傑出青年扮聖誕老公公

關鍵字：

晶片治療惡性腦瘤慈院改寫存活率歷史新創獎

讀者迴響

熱門新聞

新竹單親媽吐血身亡！11歲兒哭喊：媽媽起來

史丹利淚灑直播引爆PTT討論…

美光宣布裁員近5000人　2023年獎金喊停

Toyz丁特開撕嗆「垃圾被詐剛好」

穿「阿嬤戰袍」赴約　曖昧男傻了！她哭：很想死

館長攤證據控史丹利沒盡代言義務

冬至6生肖運勢擋不住　財運爆棚一路旺到明年

即／台64線車禍！板橋塞爆成大型停車場

浩角翔起鹿港出外景「惹火店家」！

台南Josh離婚7月「突PO下跪求婚照」！

快訊／冬至晨6.7℃升級寒流　急凍4天5度↓

偵訊吃素被公開　高虹安提1質疑

升主治醫師第1天他跳樓！醒來四肢癱瘓

新光三越桃園大有店明年2月收攤

宮廟「嬰幼兒收驚人數」暴增！賴銘偉給爸媽1提醒：要注意

更多

最夯影音

更多
好奇汪陪洗車突然開窗！　見奴才被噴濕秒躲副座下

好奇汪陪洗車突然開窗！　見奴才被噴濕秒躲副座下
羅志祥回應峮峮退出：躺著也中槍　胡宇威脫口「遛老二」全笑歪

羅志祥回應峮峮退出：躺著也中槍　胡宇威脫口「遛老二」全笑歪

王陽明回歸《角頭》懷秋平頭加入　送女兒生日驚喜...「爸爸不回家？」

王陽明回歸《角頭》懷秋平頭加入　送女兒生日驚喜...「爸爸不回家？」

大胃王挑戰699元燒烤吃到飽　狂嗑121隻泰國蝦：超划算！

大胃王挑戰699元燒烤吃到飽　狂嗑121隻泰國蝦：超划算！

在真爆洪基一進FTIsland就下馬威XD　希澈聽圭賢開唱：把我的part都給他

在真爆洪基一進FTIsland就下馬威XD　希澈聽圭賢開唱：把我的part都給他

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面