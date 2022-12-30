　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

獨／求職奪3命「S姊」是雙寶媽！　家開便當店月收800K...擁超猛技能撈百萬

▲▼ 傅榆藺。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲台版柬埔寨求職詐騙釀3死27嫌遭羈押，綽號「S姊」傅女被檢方認高層幹部，並求處無期徒刑。（資料圖／記者陳雕文翻攝）

記者黃宥寧、陳以昇／台北報導

「台版柬埔寨」求職詐騙奪3命震驚全國！綽號「S姊」傅榆藺被檢方認定是詐團層級最高的幹部之一，且手段兇殘、泯滅人性遭求處無期徒刑。日前法院開接押庭，傅女淚求交保，承諾不再做詐騙，會回家裡「公司」工作做正常人，而她口中的「公司」就是母親所開便當店，北市、新北各1家，且月收豐厚，但清秀的她如何走上「蛇蠍女之路」恐與其複雜感情有關。

身材嬌小、長相乾淨的傅榆藺（30歲），12月28日從看守所解押到法院開庭時，充滿愧疚對法官說，「林ｏｏ(死者)我一直都有想帶他看醫生，但他們太快就走，尤其是黃oo死掉，我還想說太快死」，說完後不斷掉淚，哽咽強調自己真的不是高層，都是「藍道」直接下命令，只是在崗位上盡忠職守。

▲傅榆藺還押時一路哭上囚車。（圖／記者黃宥寧攝）

▲傅榆藺還押時一路哭上囚車。（圖／記者黃宥寧攝）

傅女哭得梨花帶雨向法官說「詐騙集團都被抓，自己在詐團處理1個帳戶才拿1萬」，家裡開「公司」可以回去正當工作，希望法官法外開恩給機會讓她當個正常人，絕對不會犯下過錯。

但合議庭評議後，認傅僅認洗錢等輕罪，而5年以上重罪均否認，且涉案罪數高達數10罪，與其他被告供詞歧異，故認有逃亡勾串共犯之虞，全案被害人達2、300人，認有反覆實施，裁定羈押禁見，還押看守。

▼傅女家開的便當店在非尖峰用餐時刻，上門消費客人絡繹不絕。（圖／記者黃宥寧攝）

▲▼ 傅女家便當店 。（圖／記者黃宥寧攝）

《東森新媒體ETtoday》經調查發現，傅女法庭上所稱「公司」也就是其母親所開的便當店，1家位在北市南港，開立時間為2015年，登記負責人是傅女本人；另1家則在新北市汐止，2010年開立，登記負責人為傅母。

記者實地走訪一趟，發現2家便當店在非尖峰用餐時間，仍有不少客人購買，生意相當不錯，店員至少2名以上，據了解，她落網時，曾向檢警透露便當店月營收為80萬元。

▼傅女9月加入該犯罪集團，擔任驗車工作，檢驗近100個帳戶。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲▼犯罪集團。（圖／記者陳雕文翻攝）

便當之女擁超強技能！傅女稱是受「藍道」邀約，今年9月才加入犯罪組織負責「驗車」也就是檢驗金融帳戶、更改網路銀行帳戶密碼、確認綁約帳號是否正確、銀行轉帳是否正常及網路銀行功能是否正常，經手近100個帳戶，檢驗1帳戶可拿1萬元，不法所得恐達上百萬；至於為何可得高報酬，全因她對各家銀行何時會被警示帳戶規則相當清楚，甚至將規則倒背如流，因此在「藍道」眼中她是難以被取代的驗車手。

單純的便當店之女，應過衣食無缺的日子，卻成奪3命「蛇蠍女」恐怕與感情有關，據悉，她先後生下2名子女各5歲、1歲，且父親為不同人，她進詐欺之門疑受另一半影響，因此一步踏錯終身錯，造成無法挽回悲劇，恐怕也讓一雙兒女在童年時期少了母愛陪伴。

►東森購物揪好友送小華陀毛孩行動營養複方

ET快訊
藥劑師遭撞飛慘死！肇事小開「抖腳聊天」超冷血　警初判結果曝
診所發錯簡訊　 8千名病患收「你得癌症」簡訊崩潰暴哭
五月天阿信當眾「爆瑪莎昔日戀情」　他當場傻眼
187當選人被提「當選無效」！　檢方硬起來了
妻罹癌逝世「附身陌生人」給最後叮嚀！婦產名醫聽1細節：我信了
「星座x血型」最強運勢組合出爐！　48組排行榜一次看
20多歲帥男「不敢愛愛」！　醫一問原因反讚：根本王者
快訊／南韓「全國目擊」發亮不明飛行物　韓國防部回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

藥劑師遭撞飛慘死！肇事小開「抖腳聊天」超冷血　警初判結果曝

187當選人被提「當選無效」！　檢方硬起來了

獨／求職奪3命「S姊」是雙寶媽！　家開便當店月收800K...擁超猛技能撈百萬

軍人偷拍少女性愛片要脅性交被拒散布洩憤　判刑4年上訴二審駁回

稱週刊配合民進黨壓新聞　吳子嘉辯合理懷疑獲免賠原因出爐

快訊／台南歸仁區疑計程車追撞火燒車　機車騎士送醫

新北跆拳教練性騷選手遭停權！又爆回校上課　教育局回應了

機車把手掛蔬菜海鮮…噁賊偷了不跑還就地DIY！　失主目擊報警

假好心幫找金主建廟騙走1.8億　貴婦判囚6年...還須全額吐還

日籍自行車手太魯閣遭落石打死　二審逆轉判准國賠468萬

白家綺哽咽回應小甜甜憂鬱症　「仍信宋逸民？」：真相會大白

Hani「沒高潮過」大嘆：都在演戲　嗆男友「只顧自己爽」怒DIY

輕壓滑鼠攤平成一片皮革　比手機薄！放口袋也不凸

高中生省下零錢成習慣 全丟桶2年竟存6萬元！

辰亦儒直播帶貨激動殺價！　聯手廠商…網虧：演技巔峰

JYP朴軫永唱到一半「女兒衝出來」！　他幸福抱抱安撫：把拔再唱一首

調皮男模仿變臉踢鐵板 被本人抓包遭激情處罰

紙杯+瓶蓋DIY迷你足球員　利用橡皮筋彈性挑戰射門

泰僧侶早晨誦經遭幼犬騷擾！　太皮被限制行動...鑽出繼續鬧

《單身2》新男嘉賓一來就牽到女神　她秒暈：我越界也沒關係？

藥劑師遭撞飛慘死！肇事小開「抖腳聊天」超冷血　警初判結果曝

187當選人被提「當選無效」！　檢方硬起來了

獨／求職奪3命「S姊」是雙寶媽！　家開便當店月收800K...擁超猛技能撈百萬

軍人偷拍少女性愛片要脅性交被拒散布洩憤　判刑4年上訴二審駁回

稱週刊配合民進黨壓新聞　吳子嘉辯合理懷疑獲免賠原因出爐

快訊／台南歸仁區疑計程車追撞火燒車　機車騎士送醫

新北跆拳教練性騷選手遭停權！又爆回校上課　教育局回應了

機車把手掛蔬菜海鮮…噁賊偷了不跑還就地DIY！　失主目擊報警

假好心幫找金主建廟騙走1.8億　貴婦判囚6年...還須全額吐還

日籍自行車手太魯閣遭落石打死　二審逆轉判准國賠468萬

台灣外交部感謝拜登簽署「撥款法案」：友台條文質量均前所未有

炎亞綸住飯店遇靈異事件！　還原「毛骨悚然」過程：不寒而慄

NBA多隊為他擺爛！法國怪物直呼很奇怪　想隔扣誇讚他的巨星

藥劑師遭撞飛慘死！肇事小開「抖腳聊天」超冷血　警初判結果曝

新北建案標榜「捷運宅」！卻離最近捷運逾1km　一票人點出極限距離

和唐西奇12歲燃愛火！歐洲金童正妹女友愛穿「77」衣隔空應援　

玖壹壹登台北跨年壓軸！　預告演出內容...將合作運動國手

Honda「NT1100旅行重機」折合新台幣40萬有找！添新色明年3月開賣

推動兒童友善醫療服務　林口長庚醫院榮獲北區醫療網卓越獎

元旦3天連假　桃園正常提供垃圾收運服務

25歲女恐懼求醫滿口牙結石 比牙齒還大顆...網友全嚇歪

社會熱門新聞

即／長瀨昆妮「連結」連千毅影片瘋傳　他們回應了

「賽德克張孝全」遭痛毆亡！惡徒遭起訴

妻子點香碰到氧氣罩...病床丈夫上半身燃燒死亡

雅速達4死負責人現身靈堂　低頭遮掩親友開道

《超偶》林鑫汝涉詐欺　與男友A走7千萬

百斤女告同事性騷！當庭量體重…誣告囚半年

即／北市新科議員林杏兒　遭檢方提當選無效

迷戀牛郎欠債　她下海賺200萬仍還不完

情侶摩鐵約會…男突痛苦喊救命　死在救護車上

「詐騙傳奇王」竟在台灣！　20詐團靠他架假網變臉

獨／稱剎車失靈輾斃女學霸　公車司機輕判10月

前《超偶》高材生選手涉詐欺！

台南仁德印刷工廠凌晨傳火警

除濕機當暖器用「突起火」　她被嗆死

更多熱門

相關新聞

宜警攔阻詐騙　保全民眾5萬元辛勞積蓄

宜警攔阻詐騙　保全民眾5萬元辛勞積蓄

宜蘭一江姓男子與不詳人士LINE對話中，誤信對方所說只要進行投資將會取得高獲利報酬，日前到銀行要匯款5萬元至對方所提供的帳戶，但又說不出為何要臨櫃辦理儲值等，宜蘭分局新民派出所警員葉曙瑋、何志豪兩人獲報後，前往提醒江男勿相信任何高報酬之投資說法，保全江男5萬元辛勞積蓄。

擔任詐騙集團人事部打手　毆打報警女成員

擔任詐騙集團人事部打手　毆打報警女成員

竹聯幫大哥變理專　送禮品扣客吸21人捲億

竹聯幫大哥變理專　送禮品扣客吸21人捲億

美髮師販豬仔　客人被騙到緬甸詐騙

美髮師販豬仔　客人被騙到緬甸詐騙

提領現金80萬借友人　枋警+郵局聯手勸阻被騙

提領現金80萬借友人　枋警+郵局聯手勸阻被騙

關鍵字：

便當店柬埔寨士林雙寶媽詐騙S姊龍蝦茶董

讀者迴響

熱門新聞

即／長瀨昆妮「連結」連千毅影片瘋傳　他們回應了

「賽德克張孝全」遭痛毆亡！惡徒遭起訴

妻子點香碰到氧氣罩...病床丈夫上半身燃燒死亡

59歲富豪睡遍AV女優終收山！婚後才知嫩妻真實身分

網紅胖虎拍電影床戲「遭同劇男星伸指入侵」！

櫃台員工變富豪！　最狂「繼承者」砸2.1億買礁溪地

Toyz單挑館長「快攻打臉」成功！吃重拳倒下

小甜甜爆婚變「早有徵兆」！

獨／花50元中大樂透4.85億！　今年最大獎已領走

LINE貼圖「31款新年快樂」必用！全免費下載

百萬YTR愛情長跑9年「求婚成功」！

華視主播出車禍「臉毀了」還腦出血！

慎入！電玩《戰慄時空2》裡竟有「真人屍體」

林襄爆熱戀顏佑庭！　

正版「農婦」首亮相！吳怡農偕同妻子掃街　甜喊「選後補上錯過時光」

更多

最夯影音

更多
白家綺哽咽回應小甜甜憂鬱症　「仍信宋逸民？」：真相會大白

白家綺哽咽回應小甜甜憂鬱症　「仍信宋逸民？」：真相會大白
Hani「沒高潮過」大嘆：都在演戲　嗆男友「只顧自己爽」怒DIY

Hani「沒高潮過」大嘆：都在演戲　嗆男友「只顧自己爽」怒DIY

輕壓滑鼠攤平成一片皮革　比手機薄！放口袋也不凸

輕壓滑鼠攤平成一片皮革　比手機薄！放口袋也不凸

高中生省下零錢成習慣 全丟桶2年竟存6萬元！

高中生省下零錢成習慣 全丟桶2年竟存6萬元！

辰亦儒直播帶貨激動殺價！　聯手廠商…網虧：演技巔峰

辰亦儒直播帶貨激動殺價！　聯手廠商…網虧：演技巔峰

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面