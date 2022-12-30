獨／求職奪3命「S姊」是雙寶媽！　家開便當店月收800K...擁超猛技能撈百萬

▲台版柬埔寨求職詐騙釀3死27嫌遭羈押，綽號「S姊」傅女被檢方認高層幹部，並求處無期徒刑。（資料圖／記者陳雕文翻攝）

記者黃宥寧、陳以昇／台北報導

「台版柬埔寨」求職詐騙奪3命震驚全國！綽號「S姊」傅榆藺被檢方認定是詐團層級最高的幹部之一，且手段兇殘、泯滅人性遭求處無期徒刑。日前法院開接押庭，傅女淚求交保，承諾不再做詐騙，會回家裡「公司」工作做正常人，而她口中的「公司」就是母親所開便當店，北市、新北各1家，且月收豐厚，但清秀的她如何走上「蛇蠍女之路」恐與其複雜感情有關。

身材嬌小、長相乾淨的傅榆藺（30歲），12月28日從看守所解押到法院開庭時，充滿愧疚對法官說，「林ｏｏ(死者)我一直都有想帶他看醫生，但他們太快就走，尤其是黃oo死掉，我還想說太快死」，說完後不斷掉淚，哽咽強調自己真的不是高層，都是「藍道」直接下命令，只是在崗位上盡忠職守。

▲傅榆藺還押時一路哭上囚車。（圖／記者黃宥寧攝）

傅女哭得梨花帶雨向法官說「詐騙集團都被抓，自己在詐團處理1個帳戶才拿1萬」，家裡開「公司」可以回去正當工作，希望法官法外開恩給機會讓她當個正常人，絕對不會犯下過錯。

但合議庭評議後，認傅僅認洗錢等輕罪，而5年以上重罪均否認，且涉案罪數高達數10罪，與其他被告供詞歧異，故認有逃亡勾串共犯之虞，全案被害人達2、300人，認有反覆實施，裁定羈押禁見，還押看守。

▼傅女家開的便當店在非尖峰用餐時刻，上門消費客人絡繹不絕。（圖／記者黃宥寧攝）

《東森新媒體ETtoday》經調查發現，傅女法庭上所稱「公司」也就是其母親所開的便當店，1家位在北市南港，開立時間為2015年，登記負責人是傅女本人；另1家則在新北市汐止，2010年開立，登記負責人為傅母。

記者實地走訪一趟，發現2家便當店在非尖峰用餐時間，仍有不少客人購買，生意相當不錯，店員至少2名以上，據了解，她落網時，曾向檢警透露便當店月營收為80萬元。

▼傅女9月加入該犯罪集團，擔任驗車工作，檢驗近100個帳戶。（圖／記者陳雕文翻攝）

便當之女擁超強技能！傅女稱是受「藍道」邀約，今年9月才加入犯罪組織負責「驗車」也就是檢驗金融帳戶、更改網路銀行帳戶密碼、確認綁約帳號是否正確、銀行轉帳是否正常及網路銀行功能是否正常，經手近100個帳戶，檢驗1帳戶可拿1萬元，不法所得恐達上百萬；至於為何可得高報酬，全因她對各家銀行何時會被警示帳戶規則相當清楚，甚至將規則倒背如流，因此在「藍道」眼中她是難以被取代的驗車手。

單純的便當店之女，應過衣食無缺的日子，卻成奪3命「蛇蠍女」恐怕與感情有關，據悉，她先後生下2名子女各5歲、1歲，且父親為不同人，她進詐欺之門疑受另一半影響，因此一步踏錯終身錯，造成無法挽回悲劇，恐怕也讓一雙兒女在童年時期少了母愛陪伴。