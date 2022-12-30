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暖冬影響草莓生態時序錯亂　農曆春節後林內草莓正熟甜

▲林內鄉草莓區受到重創，因氣溫降不下來導致草莓苗植中後大量死亡或是不開花，損失逾6成。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲草莓農張秋蘭望著全區唯一一株有熟果的草莓，搖搖頭說「今年真的很慘」。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

今年暖冬不少作物受氣溫影響造成生態時序錯亂，林內鄉草莓區受到重創，因氣溫降不下來導致草莓苗植中後大量死亡或是不開花，損失逾6成，農民為滿足民眾過年採草莓需求，耕鋤死苗重新栽種，就希望能趕在春節連假期間讓草莓成熟、迎合遊客到訪，但草莓成熟時間恐往後延後，影響到農民的生計。

林內鄉草莓區源自1981年左右，新科縣議員張維崢說，緊鄰台三線旁的草莓區居民，包括我的家族從曾祖父時代都是從苗栗二次移民下來這邊定居的，但每年農曆春節、清明祭祖都會回到大湖，回去時沿途都有草莓園，那年我還在讀國中，父親將故鄉大湖的草莓品種帶回雲林，這一種至今逾40年。

▲林內鄉草莓區受到重創，因氣溫降不下來導致草莓苗植中後大量死亡或是不開花，損失逾6成。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲暖冬影響草莓生態時序，花不是不開就是晚開，稀稀落落採收，展售架上雖然只有兩盒，但新鮮草莓鮮味撲鼻令人垂涎。（圖／記者蔡佩旻攝）

張維崢表示，當時林內草莓區在父親的帶動之下，曾經風光一時，只要是春節連假，幾乎整個台3線都塞車，擠滿了來採草莓的遊客，連續多年未林內鄉帶動農業經濟，但在中二高設置通車後，行經台3線的車輛就變少了，採草莓風氣逐漸沒落，但這裡的草莓農都致力培植草莓，技術均非常優秀及成就，他們不願放棄碩果僅存的這幾公頃果園，種的更是一份感情。

▲林內鄉草莓區受到重創，因氣溫降不下來導致草莓苗植中後大量死亡或是不開花，損失逾6成。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲國道3號從林內草莓區上空橫越，開通後行經台3線的車流、遊客繁榮光景已不再。（圖／記者蔡佩旻攝）

草莓果農張秋蘭表示，草莓都在雙十節左右植栽，適合在氣候15度以下生長通常在12月底可以進行第一波採摘，但受到暖冬影響今年植下的6千株只有約2千株活下，其他都高溫熱死了，雖然緊急再度補種，恰逢近日寒流來臨，草莓有長得好些，但第一波的草莓已過了採收期，只能等第二波。

張秋蘭說，由於補種的草莓時間比較遲，雖然春節期間應該已有熟果可採，但數量很少，盛產時期預估會落在春節過後，惟草莓農會準備其他農特產品滿足民眾的需求，另每天早到的民眾，應該還是能採到鮮果，只是數量可能不會很多。

▲林內鄉草莓區受到重創，因氣溫降不下來導致草莓苗植中後大量死亡或是不開花，損失逾6成。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲林內鄉草莓區受到重創，因氣溫降不下來導致草莓苗植中後大量死亡或是不開花，損失逾6成。（圖／記者蔡佩旻攝）

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