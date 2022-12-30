遊客注意！劍湖山賞煙火周邊交通加強取締　違停車輛將拖吊

▲雲林縣警局今年針對劍湖山遊樂園周邊重要路口交通疏導與管制事項。（圖／雲林縣警局提供）



記者蔡佩旻／雲林報導

劍湖山世界遊樂園為迎接2023年施放煙火秀，預估吸引上萬名民眾於園內及臨近道路觀賞，為防止人潮聚集衍生交通及治安問題，雲林縣警察局規劃約170名警力針對遊樂園周邊重要道路實施交通疏導、管制及防竊工作，警方強調，在公告管制區內如嚴重影響交通、妨礙出入者，警方將依法拖吊移置。

今年針對劍湖山遊樂園周邊重要路口交通疏導與管制事項：

1、 於2022年12月31日上午6時起至2023年1月1日凌晨3時止，將加強劍湖山遊樂園區外圍各主要道路之交通疏導及驅離違規停車、攤販等，以確保跨年時段往返劍湖山之道路交通順暢。

2、 劍湖山遊樂園區內預計可容納自小客車2500輛、機車2000部，當園區內車位與周邊道路停滿後，雲林縣警察局將適度疏導自小客車、大型車改道至其他路段停車，避免造成道路壅塞。

3、 另跨年期間為避免違規停車造成道路壅塞，影響其他用路人權益，縣府已公告以下路段禁止臨時停車，本局亦將加強取締及勸離：

(1) 雲199線：雲199線與光華路口至國道3號涵洞雙向禁止停車。

(2) 雲212線(光昌路)：光昌路、光華路口至光昌路、雲199線路口上山路段禁止停車；光昌路、雲199線路口至劍湖山收票口處雙向禁止停車。

(3) 雲210線(光華路)：光昌路、光華路口至光華路、雲199線路口雙向禁止停車。

(4) 永光外環道(光興路)：光興路與永興路口至雲212線路口上山路段禁止停車。

(5) 慈光寺產業道路：雲210線至雲212線間全線雙向禁止停車。

(6) 六斗坑工程道路全線雙向禁止停車。

4、 有鑑於跨年煙火施放時，民眾常於台78線快速道路違規臨停或直接跨越車道觀賞煙火表演等，雲林縣警察局將加強派遣警力於台78線上勸導、驅離違規民眾，若不聽勸者將依法取締告發，以免發生交通事故。

交通警察隊提醒民眾，當日欲前往劍湖山世界遊樂園跨年或劍湖山渡假大飯店住宿的遊客，請提早於下午時段入場(住)，以避開晚上交通尖峰時段；夜間欲前往劍湖山地區觀賞劍湖山跨年煙火的旅客如周邊停車處所已滿，可改前往華山地區或於台3線及古坑鄉中山路段觀賞，以節省時間。

▲針對跨年期間為避免違規停車造成道路壅塞，影響其他用路人權益，雲林縣警局將依公告禁止臨時停車路段加強取締及勸離或拖吊移置。（圖／雲林縣警局提供）



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