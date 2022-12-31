1人掌控145個帳戶！操作8支股票「全部盈利」6億進袋　下場慘了

▲大陸一名股民靠操作股票賺進6億元。（示意圖，非本文當事人／視覺中國CFP）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸福建一名59歲的股民王寶元通過控制145個證券賬戶，操縱「吉林高速」、「大慶華科」等8支股票，在9個月時間內大賺1.43億元（人民幣，下同，約新台幣6.34億），結果被大陸證監會罰沒5.71億元（約新台幣25.3億元），刷新過去2年罰款紀錄。

據《第一財經》報導，王寶元在9個月的時間裡，操縱了8支股票，並且全部實現盈利，單支最高盈利達7955萬元（約新台幣3.5億元）。

王寶元最先「盯上」的是吉林高速，自2020年2月開始，其控制使用共計56個賬戶，分2輪操縱該股，合計獲利逾1500萬元。之後他還連續買賣大連熱電、宜賓紙業、綠城水務、寧波熱電，以及哈森股份、友邦吊頂、大慶華科等7支個股。

其中，王寶元操縱「大慶華科」長達4個月，他利用集中資金優勢、持股優勢連續買賣，並進行對倒交易（洗籌碼，莊家把籌碼自己賣給自己或自己買給自己，以造成成交量大的假象），在2020年7月至9月的建倉拉抬期間，該股股價從12.38元上漲至最高18.24元，漲幅高達47.33%，盈利7955.68萬元。

大陸證監會今年10月舉行聽證會。王寶元及代理人提出，賬戶控制認定有誤，涉案交易行為情節輕微，社會危害程度較小，獲利金額認定有誤等申辯意見，請求不給予行政處罰或者減輕、從輕處罰。

對此，大陸證監會核查認為，該案賬戶控制關係認定準確，操縱行為不屬於情節輕微，社會危害程度較小的情形，對當事人的陳述申辯意見不予採納。

大陸證監會近日公布的行政處罰決定顯示，王寶元長期採用配資方式借用他人賬戶，實際控制使用的賬戶數量大，且賬戶組股票交易量大，操縱意圖明顯，對其「沒一罰三」，即沒收違法所得約1.43億元，並罰款4.28億元，合計約5.7億元。