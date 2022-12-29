金管會金檢局首任局長李進誠股市禿鷹案　更四審再判刑4年半

▲股市禿鷹案更四審，高院再將李進誠判刑4年半。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

金管會首位金融檢查局局長李進誠，2005年捲入股市禿鷹案件，涉嫌洩漏檢調即將搜索「勁永」公司的消息，給予股市金主、作手等人，以藉此打壓勁永股價，讓股市禿鷹集團再放空勁永股票而獲利。高等法院更四審29日宣判，改依照圖利罪將李進誠判刑4年6月、褫奪公權3年。

股市禿鷹案件爆發於2005年間，當時檢察界的明日之星李進誠，以台北地檢署查緝金融犯罪主任的身分，擔任當時剛成立的金管會首任金融檢查局長，仕途一片光明，沒想到卻爆發這起股市禿鷹案件。案件纏訟至今17年，李進誠早已離開檢察界，成為執業律師。

本案由當時的台灣高等法院檢察署「查緝黑金中心」（最高檢特偵組前身）偵辦股市「勁永案」時，發現有集團似乎得知檢調單位即將搜索的消息，趁著勁永股價下跌時，大量放空，大撈一筆。經過調查後，查出當時金檢局長李進誠，疑似洩漏「勁永」將遭到搜索的消息，給予記者、股市金主林明達、股市作手陳俊吉等人，以藉此做空勁永，獲利數百萬元。檢調單位因此進行偵辦動作，並對李進誠等人提起公訴。

李進誠一、二審被依《貪污治罪條例》重判10年、9年6月，更一審改輕判有期徒刑8月，更二審又被判有期徒刑6年。全案到了2020年間的更三審，改認定他犯下刑法的「洩漏國防以外之秘密」罪，判處有期徒刑1年，再經過減刑後，減為有期徒刑6個月，並得易科罰金16萬2千元。但最高法院又撤銷更三審，發回高院更四審。

更四審於29日宣判，高院改認定李進誠犯《貪污治罪條例》「圖利罪」，判刑4年6月、褫奪公權3年，本案還可以再上訴。