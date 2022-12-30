基亞前財務長涉內線10萬交保！　花褲女開傘護駕K記者

記者黃宥寧／台北報導

士林地檢署偵辦高端、基亞公司股票涉內線交易、非常規交易，29日兵分16路搜索，約談基亞董事長張世忠等18人到案說明，其中12人請回，張的胞妹張姿玲、妹婿黃子亮複訊後50萬交保，前基亞財務長歐朝銓10萬交保。歐步出地檢署立刻由身穿花褲女友人開傘擋媒體拍攝，接著拔腿狂奔，過程1名攝影師不慎遭雨傘揮到，但女子竟甩態說「我沒打你喔」態度相當傲慢。

▲前基亞財務長歐朝銓涉違反證交法，檢方複訊後10萬交保，離開地檢署時由1名女子撐傘護駕。（圖／記者黃宥寧攝）

29日0時22分，基亞前財務長歐朝銓由市調處帶到士檢複訊，直到4時40分檢察官諭令10萬交保。1名身穿花褲的女子帶著錢辦理交保，歐離開法警室，一度與律師、花褲女躲在角落討論「變裝」。

▲前基亞財務長歐朝銓拔腿狂奔。（圖／記者黃宥寧攝）

豈料，歐腳步還沒踏出地檢署，花褲女快速打開藍色雨傘，企圖不讓現場媒體拍攝，下秒歐則摟著她拔腿狂奔，現場媒體說「這樣不好看，很丟臉」花褲女不滿拉起嗓子回「沒什麼好丟臉」接著開始拿雨傘揮，過程還因力道過大，雨傘還壞掉，1名攝影師甚至被揮擊，但花褲女見狀強勢說「我沒打你喔」隨後坐上白色轎車離開。

稍早，張世忠胞妹張姿玲，其夫基亞董事黃子亮，各以50萬元交保候傳；目前僅剩董事長張世忠仍由檢察官漏夜複訊中。

士林地檢署新聞稿指出，高端公司從2020年2月至2021年7月期間陸續公告利多及利空重大訊息前，疑有內線交易嫌情，經專案小組長期過濾投資人交易資料，並透過資金清查等偵辦作為，抽絲剝繭後發現有內部人涉嫌洩漏消息予親友購買高端公司股票，因偵辦時機已臻成熟，故與母公司基亞公司所涉案件併同偵辦。