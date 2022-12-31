南投地檢署再對13人提「當選無效」　5縣議員、7代表名列其中

▲南投地檢署檢察官提出第二波當選無效之訴。（圖／資料照片）

記者高堂堯／南投報導

111年地方公職人員選舉賄選案仍餘波盪漾，南投地檢署檢察官趕在《選罷法》規定公告當選後30日大限之前，再向南投地院提起第二波當選無效之訴，一口氣提告13人，包括縣議員5人、鄉鎮市民代表7人，以及村長1人。

依據《公職人員選舉罷免法》第120條第1項規定，「選舉委員會、檢察官或同一選舉區之候選人得以當選人為被告，自公告當選人名單之日起三十日內，向該管轄法院提起當選無效之訴」，在中選會12月2日公告當選人後，南投檢方先前已對涉賄的縣議員曾振炎、南投市民代表歐陽燦岳提起當選無效之訴。

▲南投縣議會縣議員37人中，有6人遭檢方提出當選無效之訴。（圖／南投縣政府、南投縣議會提供）

這次遭檢方起訴者，縣議員部分包括第1選舉區的吳棋楠，第2選舉區李洲忠、唐曉棻、林友友，以及第5選舉區林芳伃；代表和村里長部分，則有南投市石杏國、張惠卿，草屯鎮林永安、莊清南、簡裴瑜，埔里鎮陳諭韋、信義鄉邱瑞榮，以及名間鄉村長謝文軒，檢方2波共計已起訴15人，包括縣議員6名、代表8名、村長1名。

地檢署指出，該署檢察官就有直接證據或綜合其他間接事證，足以證明當選人對其親友或競選團隊成員或其樁腳的賄選行為，有共同參與、授意、同意、容許或默示等不違背其本意，而推由該等人實行賄選之行為者，認為是當選人與該等之人為共同賄選的行為，而提起當選無效之訴，以維護選舉之公正。