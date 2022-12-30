疑涉買票遭提當選無效之訴　林杏兒喊冤：一定會捍衛清白

記者陳家祥／台北報導

國民黨中常委蕭景田涉及北市新科議員林杏兒樁腳買票案，檢調經約談後遲未到案，士林地檢署對其發布通緝，接著也在30日對林杏兒提起當選無效之訴。對此，林杏兒受訪喊冤，強調蕭景田不是她乾爹也不是輔選幹部，曾繁川也不是她團隊成員，直言是政治介入司法，「我一定會捍衛我的清白」。

林杏兒受訪表示，對於士檢的行為確實有點痛心，也會請律師捍衛她的清白。林說，那天她是以證人的身分傳訊，在短短1小時內該回答的也都回答了，「為什麼這麼快速在這時候提當選無效？我一定會捍衛我的清白」。

林杏兒再次強調，外界說的姓蕭的，根本不是她乾爹，請一定要查清楚，到地方問所有人，大家都知道。再來，曾先生不是她的輔選幹部，也不在團隊裡，「這個其實也都問的到，我一定會想辦法捍衛我的清白」。

林杏兒說，蕭景田不是她的競選幹部，士林北投的鄉親好朋友大家也知道，她一路走來被政治迫害、很多污衊抹黑都挺過來了，相信這一次也會撐過去，「請各位鄉親給我力量，讓我這一次度過，我相信司法會還我清白」。

國民黨士林北投區黨部執行長曾繁川涉嫌買票，要求選民支持林杏兒，而蕭景田疑似就是資金提供者，士檢深入追查後，將蕭列為行賄被告，並於26日約談其到案，但蕭景田遲遲未到，士檢已正式發布通緝。

士檢30日指出，除就曾繁川、蕭景田之買票行賄犯行深入釐清、縝密查證外，併依公職人員選舉罷免法第120條第1項第3款規定，向台灣士林地方法院對林杏兒提起當選無效之訴，務求徹底去除賄選動機，以杜絕選舉舞弊，維護選舉制度之公正性。

▲台北市新科議員林杏兒。（圖／記者陳家祥攝）