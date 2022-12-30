南投縣元旦連假活動滿檔恐人車塞爆　縣警局端7大交通疏導措施

▲南投縣警局發布112年元旦連假交通疏導措施。（圖／南投縣警察局提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

112年元旦3天連假自明天展開，南投縣警局指出，全縣連假期間重要活動包括中興新村農工商會展中心及清境均有舉辦跨年晚會、日月潭伊達邵碼頭施放煙火、魚池鄉金龍山迎曙光、信義鄉踏雪尋梅，以及竹山紫南宮元旦發放錢母等，交通流量勢必大幅增加。

縣警局表示，已擬定交通疏導7大措施加強執行，包括易塞車路段預告、連假重要活動、替代道路、強制改道、路況即時報導、停車場預警、溪頭停車滿場管制，並於主要省道及重要路口規劃93處交通疏導崗，加派警民力進行疏導，民眾前來本縣出遊請務必事先查看路況並收聽警廣，交通隊將不定時上線通報最新路況。

合歡山武嶺、清境天空觀景步道、青青草原、魚池日月潭、溪頭杉林溪以及信義烏松崙等各風景遊憩區預估將出現人車潮，縣警局將於易塞車路段設置重點警力加強疏導，如國道6號愛蘭交流道、國道3號名間及竹山交流道、台14甲7.5K至武嶺、台3線名間至竹山路段、投151線保甲路往溪頭風景區、台16線頂崁三岔路口、信義鄉台21線草坪頭路段、日月潭臺21線水社路段、九龍路口等，請往來遊客配合，也請避開尖峰時段車潮上路。

縣警局也呼籲，遊客若前往合歡山、武嶺跨年迎曙光活動，切勿疲勞駕駛，否則易導致事故發生，另台14甲線等高海拔路段路面低溫易結冰，容易導致車輛打滑，出遊應注意駕駛並加強保暖。