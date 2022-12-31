國學大師臺靜農故居修繕近尾聲　台大：將規劃為人文會館

▲臺靜農故居主屋修復已近完工，未來將規劃為人文會館。（圖／台大提供）

記者許敏溶／台北報導

國學大師臺靜農教授故居，台大以修復古蹟的方式及標準來執行故居的修復計畫，歷經22個月的工程後，主屋修繕工程已近尾聲，台大表示，未來將規劃為「臺靜農人文會館｣，取得使用許可後對外開放，希望傳承臺靜農「龍坡丈室」兼容並包、自由開放的精神，作為台大師生自由學風及人文講堂空間，成為溫羅汀地區的人文薈萃新亮點。

臺靜農教授故居位於台北市溫州街25號，台大表示，從109年6月起，在台大副校長周家蓓及總務處同仁與專業工程團隊的努力下，以積極的態度進行修復再利用細部設計與工程執行，校方發起「臺靜農故居」紀念建築修復再利用計畫募款，獲得各界慨捐2700餘萬元，讓整體修復計畫能順利進行，歷經22個月努力，主屋修繕工程已近尾聲，未來將規劃為「臺靜農人文會館｣，待取得使用許可後再對外開放。

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台大日前舉行感恩活動，帶領捐款者參觀修復後的臺靜農故居，受到與會者熱烈肯定，校長管中閔表示，臺靜農擔任台大中文系主任20年，可能是對該系影響最深遠的系主任，也對當時文壇有巨大影響，因此和臺靜農連結的場域，深具歷史紀念價值。

管中閔指出，為了讓台大的文化資產能以更宏觀、更整體也更全面的方式來與環境及街坊之間做連結，109年在討論臺靜農故居的保存時，不僅學校師生先凝聚共識，他也親赴北市文化局文資審議委員會，說明台大對於保存文化資產的決心與構想，故居也獲登錄為紀念建築。如今很高興見到故居的修復工程已大致告一段落。

▲▼管中閔（上圖）在臺靜農故居修繕前，實際入內勘查屋況；下圖為臺靜農故居修繕前狀況。（圖／台大提供）

不過，台大也指出，修復工程遭遇到最大困難，是當初調查出故居主屋土台木構架損壞且有基礎沉陷情況，影響建物結構安全，因此採全屋解體後再重新搭建的方案。採取還原故居施作工法、確認施作材料與工序，將拆解後的材料詳實紀錄，並妥善保存及修復後再次用於故居修復，以實際行動尊重原始材料，彰顯故居歷史與美學價值，也讓修繕工程費用大幅增加，所幸獲得有相同理念的企業、團體與個人的慷慨捐贈。





▲▼臺靜農故居主屋修復已近完工，並獲得臺靜農家屬支持，擺放其生前使用的相關文物，再現「龍坡丈室」。（圖／台大提供）