大專註冊率出爐！19校快溺水低於6成「較去年暴增1.7倍」

▲教育部今天公布大專全校新生註冊率，共19所私校註冊率低於6成。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

教育部今（28日）公布111學年度大專全校新生註冊率，全台共有19所學校低於6成，比去年7所暴增12所，增加1.7倍，19所學校當中，又以高苑科技大學24.51％最低；另全台共9所大學註冊率達100%，比去年少一所，其中公立大學則有7所，包括清華、成大等，其中台大今年註冊率為99.90%，少見沒有100%。

教育部今早在「大專校院校次資訊公開平台」公布111學年大專校院註冊率，早上10點起開放查詢，今年共有9所學校註冊率百分之百，比去年少一所，其中公立大學有7所，包括成大、清大、中興、陽明交大、中央、台科大、北科大，私立學校則有一貫道崇德學院、唯心聖教學院，而去年註冊率為100%的台大，今年註冊率為99.90%，也是少見狀況。

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▲高苑科大r註冊率僅24.51％，全國最低。（圖／摘自高苑科大臉書）

不過，今年則有19所私校註冊率連6成都不到，列「淹水線」名單，比去年7所暴增12所，增幅達到1.7倍，其中最低為高苑科技大學24.51％，其次為東方設計大學26.30％，註冊率低於5成則有：聖約翰科技大學35.31％、明道大學39.47％、華夏科技大學42.39％、真理大學46.27％、台東專科學校47.29％。

此外，註冊率在5到6成則有12所學校，包括吳鳳科技大學51.11％、慈惠醫護管理專科學校51.51％、長榮大學53.35％、遠東科技大學53.84％、台灣基督長老教會南神神學院56.00％、德霖科技大學56.15％、經國管理暨健康學院56.63％、修平科技大學57.45％、中華科技大學57.88％、大葉大學58.07％、中國文化大學58.59％、嘉南藥理大學59.47％。

