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社會 社會焦點 保障人權

台大教授涉詐補助費200萬　出庭喊冤：是學生報復！...20萬交保

記者游宗樺、劉昌松／台北報導

台大土木系退休教授黃良雄，涉嫌在擔任教職期間，以人頭助理等方式，偽造相關單據，向國科會等補助單位詐領研究經費約200萬元，台北地檢署27日指揮調查局台北市調處搜索並約談黃良雄等9名被告，全案朝詐欺取財、偽造文書等罪嫌方向偵辦，訊後以20萬元交保，其助理張正緯則以5萬元交保，其餘請回。

▲▼台大土木系教授黃良雄。（圖／記者游宗樺攝）

▲台大土木系教授黃良雄。（圖／記者游宗樺攝）

黃良雄具有美國愛荷華大學機械工程(流體力學)博士學位，曾任台大土木系教授、水工試驗所主任，在台大土木系榮退頒獎儀式中，曾表示自己「從1987年到2021年，34年都在土木系，見到很多風範很偉大的前輩，還有傑出優秀的同事，留下了很好的傳統」，「我也了解國家把土木這一類最優秀的學生教到我們手上，不管是大學部或研究所，我把這個當成最嚴肅的一個責任，希望我們沒有失職」。

▲▼黃良權的助理張正緯。（圖／記者游宗樺攝）

▲黃良權的助理張正緯。（圖／記者游宗樺攝）

檢調獲報黃良雄涉嫌從2010年到2019年間，利用承辦國科會等機關委託的多項研究案件機會，以人頭助理虛報補助經費，前後詐領200多萬元，涉嫌詐欺取財、偽造私文書等罪，專案小組27日兵分2路搜索，並約談黃良雄等9人到案釐清案情，同時清查不法所得是否流入私人口袋。

黃良雄及其助理張正緯深夜陸續被帶入北檢，其中黃良雄面對記者提問「有沒有A錢？」時，黃深鎖眉頭為自己喊冤「沒有！是我學生爆的！」，直指因為有學生「畢業不順利」，才會檢舉他，見到大批記者圍著自己拍攝，黃還詢問「我有那麼重要嗎？」

檢方漏夜訊問後，諭令黃良雄以20萬元交保、張正緯5萬元交保，而其餘被告經訊問後均已請回。黃良雄步出北檢面對記者再次提問，仍然努力為自己喊冤，強調「是我自己的學生搞我！」，還提到「他心理不正常！在網路上寫好大一篇，我怕影響他的前途不敢動，沒想到他還來這一招！」隨後在律師的陪同下離去。

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