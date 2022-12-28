台成清陽都掛零！大學碩博班招生54系所沒人讀　公立31所上榜

▲今年全台共112系所註冊率掛零，其中碩博士班為54個，包括台成清陽明等頂大都入列。（圖／資料照片）

記者許敏溶／台北報導

111學年度大專全校新生註冊率今（28日）公布，根據教育部資料，共有19校註冊率低於6成，較去年7校增加12校，暴增1.7倍，全台則有112系所註冊率掛零，其中碩博士班共有54系所沒人讀，國立共有31系所，包括台大、成大、清華、陽明交大等頂大也在列。

教育部今（28日）公布111學年度大專全校新生註冊率，全台共有19所學校低於6成，比去年7所暴增12所，增加1.7倍，19所學校當中，又以高苑科技大學24.51％最低；另全台共9所大學註冊率達100%，比去年少一所，其中公立大學則有7所，包括清華、成大等，其中台大今年註冊率為99.90%，少見沒有達到100%。

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若以系所做區分，根據教育部公布資料，111學年全台共有112系所註冊率掛零，其中碩博士班共有54系所沒人讀，比去年46系所增加8系所，54系所當中，國立共有31系所，包括台大、成大、清華、陽明交大、政大等頂大也在列。

以台大碩博士班來說，共有5所博士班沒有學生註冊，包括戲劇系、國發所、森林環境暨資源學系、綠色永續材料與精密元件博士學位學程、分子醫學研究，但台大稍早表示，5個博士班註冊率雖然為零，但主因是學生分數未達錄取標準。

此外，包括成大地球科學系碩士在職專班、清大天文所博士班、陽明交大的環境工程研究所博士班、中央大學經濟系博士班、海洋大學資訊工程學系博士班、台師大歷史系博士班，多所知名頂大的碩博士班註冊率也都是掛零。