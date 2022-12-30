管中閔將卸任人氣不減！台大生蜂擁合照「從國外返台校友也送花」

▲即將卸任的管中閔人氣不減，學生爭相與管合照。（圖／台大提供）

記者許敏溶／台北報導

台大校長管中閔將在明年1月7日卸任，日前他在臉書「NTU台大學生交流板」發文，歡迎學生到校長室來看看或照相，消息一出引發台大學生蜂擁而至，昨（29日）天與今（30日）下午開放時間，排隊人龍綿延超過一百公尺，有的學生穿著學士服與管合照，甚至請管幫忙撥穗，或擺出各種姿勢合照，有學生拿學生證給管簽名，管中閔都是來者不拒，更有剛從國外返台的校友，特地來獻花表達支持。

管中閔預計在明年1月7日卸任，新校長陳文章則在1月8日上任，管中閔上周在校務會議上提及，即將卸任心情是「如釋重負」，目前已經不到十天，管中閔日前在臉書「NTU台大學生交流板」發文，歡迎學生到校長室來看看或照相，沒想到引發熱烈迴響。

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管中閔也在貼文中留下兩個時段，分別昨天下午3點30分以後，以及今天下午2點以後，還有下星期除周二外，他多數時間都有空，但也預告，屆時校長室內懸掛字畫已經打包，現場可能有點凌亂，不是原本樣子。

消息傳出後，引發台大學生熱烈迴響，昨天下午就開始有學生排隊與管中閔合照，據根據現場人員表示，昨天一路拍到接近6點才結束，估計約3到4百人到場，今天雖然是2點開始，但1點多就有學生來排隊，隊伍綿延超過一百公尺，活動直到今天下午4時10分才結束。

▲▼即將卸任的管中閔人氣不減，學生請管幫忙撥穗（上圖），連剛返台校友都來送花支持（下圖）。（圖／台大提供）

根據現場人士表示，到校長室大多數是台大在學學生，有的學生穿著學士服與管合照，還有人請管幫忙撥穗，或者要求管一起擺出各種姿勢合照，也有學生拿學生證給管簽名，管中閔都是來者不拒，更有校友剛從國外回來，就來獻花表達支持，也凸顯出管中閔的人氣。

▲即將卸任的管中閔人氣不減，學生排隊等著與管合照。（圖／台大提供）