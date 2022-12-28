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台大5博士班註冊率掛零！「未達標準」國發所沒錄取新生

▲▼台大校門。（圖／記者許敏溶攝）

▲今年台大共5系所博士班註冊率掛零，包括台大國發所博士班。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

111學年度大專全校新生註冊率今（28日）公布，有12所註冊率低於6成，較去年7所增加12所，暴增1.7倍。而在碩博士班部分，不少大學招生也掛名，台大則有5所博士班招生掛零，比去年增加3所，增加1.5倍，其中爆發論文抄襲事件的風暴中心「國發所」，今年博士班招生4人卻無人註冊，也難怪日前傳出博士班與碩士在職專班要停招的消息。

教育部今（28日）公布111學年度大專全校新生註冊率，全台共有19所學校低於6成，比去年7所暴增12所，增加1.7倍，19所學校當中，又以高苑科技大學24.51％最低；另全台共9所大學註冊率達100%，比去年少一所，其中公立大學則有7所，包括清華、成大等，其中台大今年註冊率為99.90%，少見沒有100%。

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根據教育部公布資料，111學年在碩博士班部分，不少大學招生也掛零，就算是台大，也有5所博士班沒有學生註冊，比去年2個博士班增加3所，包括台大戲劇學系博士班、國家發展研究所日間博士班、森林環境暨資源學系日間博士班、綠色永續材料與精密元件博士學位學程、分子醫學研究所博士班，招生名額分別2到7人，但都沒有人註冊。

台大表示，上述5個博士班註冊率雖然為零，但主因是學生分數未達錄取標準，像是戲劇系有7人報名，國發所更有24人報名，分子醫學研究所則有錄取1人，但沒有註冊，其餘兩系所則因只有0到1人報名，最後都未達錄取標準，而且國發所博士班考試與放榜時間遠早於林智堅事件。

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