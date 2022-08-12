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「青春出清嘉年華X免廢市集」 市集尋寶找新歡

▲本次免廢市集以「動物、學生用品」為主題，結合「青春出清」概念。（圖／）

▲本次免廢市集以「動物、學生用品」為主題，結合「青春出清」概念。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

為讓學生養成「不用品」分享之觀念，新竹市環保局、動物園與在地學生共同辦理「青春出清嘉年華X免廢市集」制服日主題活動，本周日（14日）上午11時至下午5時，大人、小孩穿著學生制服可免費進入動物園，也可至樂樂草原逛市集，享受二手物品再利用之環保氛圍，現場更有嘉賓新竹攻城獅籃球員、吉祥物瑞迪陪玩遊戲，歡迎市民朋友一同參與，渡過充實周末假期。

新竹市代理市長陳章賢表示，本次免廢市集以「動物、學生用品」為主題，結合「青春出清」概念，打造「好物出清、夢想出清、知識出清、好禮出清」4場免費分享活動，還邀請「英國氣球老爸Balloon Daddy」，現場製作英國風動物氣球，送給當天參與市集的朋友。歡迎市民朋友及學生來逛動物園、一起尋寶。

本次活動由國立新竹科學園區實驗高級中等學校吳泓熹及鐘允廷同學、國立新竹高級中學吳康銘同學、國立新竹女子高級中學陳慕昕同學共同辦理。吳泓熹表示，為讓忙於學業的學生開心投入志工，免廢市集創造「當志工」與「享歡樂」雙重體驗，讓學生當志工時不感到辛苦又能玩樂，也會想要「再玩一次、再當志工一次」，達到延續與傳承、做環保年輕化的目標。

環保局說，本次免廢市集設定為「青少年版」，由學生設置24個攤位，並採取「不用交換、不用金錢」的分享模式，其中「好物出清」活動讓閒置不用品找到新主人，獲得新價值。市集內的閒置不用品皆為動物及學生用品，包括動物圖案的衣物、玩偶、文具、文創商品，學生用品類的衣物鞋子、筆記、參考書、課外讀物、提袋、包包、運動用品等。

「知識出清」活動除了提供免費好書自取，學生同時分享影響自己成長過程的書，並用說書的方式讓大家逛市集也能吸收新知識。「夢想出清」則是新竹學霸分享會，由國立新竹科學園區實驗高級中等學校、國立新竹高級中學、國立新竹女子高級中學等3校學生，分享求學秘笈，傳承讀書、考試之經驗。「好禮出清」則由新竹攻城獅籃球員擔任動物知識王關主，和民眾玩有獎徵答，送出球隊徽章或小禮品，吉祥物獅子瑞迪也會現身合影遊市集。

新竹市立動物園園長楊礎遠表示，動物園不單單是休閒場所，同時也是教育場域，透過活動，更可扎根愛護環境、生態保育、永續循環等具體行動，達到環境永續之教育目的。

環保局代理局長洪明仕表示，這是一場由新竹市學生自主發起的活動，結合動物、環保、分享三種主題，以嘉年華會的方式，傳達愛物惜物及分享的真諦，並匯集各級學校學生共同參與，希冀由新竹市擔任火車頭，驅動全台各縣市青少年跟進，提升二手物品再利用之環保風氣，也倡導下一代資源循環使用、減少廢棄物，一起落實全民綠生活。

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