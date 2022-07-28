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2022仲夏藝文季「紙風車三國奇遇」30日登場

▲紙風車劇團創意激盪，將原版「三國演義」的故事賦予新生命。（圖／新竹市政府提供）

▲紙風車劇團創意激盪，將原版「三國演義」的故事賦予新生命。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市2022仲夏藝文季系列活動第三場「紙風車三國奇遇」，7月30日晚上7點在天公壇公園盛大演出，邀請大小朋友一起來觀賞，透過音樂、舞蹈、戲劇、文學、燈光、美術等千變萬化的劇場元素，探險既真實又夢幻的奇妙空間，也了解氣候變遷等狀況，一同節能減碳保護地球。

新竹市代理市長陳章賢表示，紙風車劇團經典系列「三國奇遇」打造既真實又夢幻的奇妙空間，讓大小朋友都能沉醉在兼具教育性與娛樂性的劇場想像世界，獲得異於電視電影的獨特觀賞經驗。紙風車劇團創意激盪，將原版「三國演義」的故事賦予新生命，啟發小朋友體會「友誼、和平、環境」的重要性，更透過戲劇，教導小朋友面對困難時應如何冷靜以對。

新竹市環保局表示，「紙風車三國奇遇」表演劇碼共四齣，第一齣「三義廟」，活潑頑皮的小男孩「小毛」，校外教學時來到三義廟，卻不小心回到三國時期；第二齣「桃園結義」，三國時代樸直可愛的人物遇到二十一世紀的小毛，產生一連串雞同鴨講的趣味，而劉備、張飛和關羽也因為黃巾賊的侵犯，和小毛結成桃園四結義。

第三齣「叫陣、大戰」，劉備、張飛和關羽與黃巾賊展開激烈的戰鬥；第四齣「連環計」，借由小毛現代語言，上網、網內互打不用錢，劉備想出好計策，將黃巾賊一網打盡。事後小毛也認識了自己的缺點及朋友的重要，決定改變壞習慣，學習如何與人及環境相處。

環保局代理局長洪明仕說，「節能減碳、氣候變遷」也是這次紙風車劇團要傳達的主題，藉由小毛的三國時期探險，帶大家了解目前地球環境的氣候變化異常，呼籲大家做一些小小改變，如隨手關燈，才能夠保護地球，一起實踐聯合國永續發展目標「SDG13氣候行動」，打造全民綠生活的舒適環境。

洪明仕表示，市府在防疫新生活期間，提供豐富的藝文表演，邀請市民朋友一同觀賞生動又精采的戲劇演出，喜歡紙風車劇團的大小朋友們千萬不要錯過。2022仲夏藝文季演出相關資訊，請上新竹市文化局官方網站（https://culture.hccg.gov.tw/ ）查詢，或臉書搜尋新竹市文化局、新竹市新鮮事，或撥打03-5337980、1999為民服務專線。

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