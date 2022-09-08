2022「淨淨淨」三態子守護祭 竹市打造永續環保家園

▲秘書長與水源國小4位小小導覽員互動導覽。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

《淨淨淨》三態子守護祭今（8）日於新竹市環保局環境教育館揭開序幕，新竹市代理市長陳章賢指出，「三態子守護祭」系列活動已邁入第四年，今年延續三態子主軸，以「淨淨淨」為主題，並加入現地污水淨化設施與人工濕地的動植物元素，透過動畫與AR濾鏡導覽的方式，以活潑親民的樣貌與民眾互動，讓市民了解水環境保護的重要性。

陳章賢表示，為打造永續宜居的環保家園，市府針對人口集中區域排水，透過「現地處理設施」就地進行污水淨化，以免污水直接排入河川。他說，竹市目前已完成11處現地處理場址，包括2處礫間設施、7座截流站及2處人工溼地，總設計處理水量6萬100噸，相當於每日可處理約26萬7千人產生的生活污水，展現市府對水環境的重視。

秘書長江盛任表示，「淨淨淨-污水去哪兒？」動畫，特別結合生活污水的現地處理設施實地場景製作，更以擬人化的方式，呈現污水到淨化的過程，實地場景包含礫間設施及人工溼地，這些淨化場址皆由市政府維護操作，而本次活動透過生動有趣方式進行宣導，也讓民眾對於污水淨化的過程有更進一步的認識。

今日記者會在「淨淨淨-污水去哪兒？」動畫首映揭開序幕，再由水源國小的小小導覽員登場，以深入淺出的解說，搭配互動道具及兩款AR濾鏡，帶領大家深入了解污水到淨水的過程。活動尾聲由江盛任秘書長頒授「三態子小小巡守隊」旗幟給南隘國小東閔同學，象徵啟動年輕新血加入守護行列。

江盛任表示，希望透過南隘國小兒童巡守隊年輕新血的拋磚引玉，號召更多青年朋友、團體、學校與工商界，一起加入守護「河、海與地下水」三態子的行列，打造河清魚現的永續水環境。

「水是人類一輩子的好朋友，並且與生活息息相關。」環保局代理局長洪明仕說道，為傳達「守護水資源就是守護永續家園」的概念，新竹市自107年起連三年推出「竹塹三態子守護祭」，從首次《水水水-河川》、108年《海海海-海洋》到109年坔坔坔《土壤地下水》，有系統地傳達水環境與土壤地下水永續的重要性。去（110）年因應疫情推出「再現海之聲」特展，喚起民眾重視海洋污染。而今年特別導入科技設計力，以《淨淨淨》為主題，揭露「污水到淨水」的神奇旅程。

環保局代理局長洪明仕表示，環保局多年來維護管理現地處理設施，不但淨化污水維護水體環境，同時也讓水域周遭的生態逐漸多元與豐富，成為生態宜居的水體環境，並在推動環境教育同時，達到聯合國永續發展目標SDG6淨水及衛生，呼籲市民一同努力保護水環境，共同降低水質污染負荷。

環保局補充，歡迎民眾至新竹市環保局官網（https://www.hccepb.gov.tw），觀賞「淨淨淨-污水去哪兒？」動畫，一同揭密及探索汙水淨化的過程。