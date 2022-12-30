「古坑桌球村」　承鴻企業行獲創業歸故里競賽亞軍

▲雲林青創團隊承鴻企業行參加第四屆「創業歸故里創新創業競賽」拿下全國亞軍。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

雲林青創團隊承鴻企業行參加2022年第四屆數位發展部數位產業署「創業歸故里創新創業競賽」，在全國共104個參賽團隊中脫穎而出，拿下全國亞軍，雲林縣政府今（30）日送上三面祝賀錦旗「古坑桌球村逐夢的起始」、「運科創新競賽亞軍」及「是我桌球超新星是也」祝賀。

創業歸故里競賽輔導在地新創團隊、公司從照顧故鄉出發，與國發會地方創生的計畫一樣，藉由應用科技促進在地的智慧農業，觀光運輸，或農特產銷售等應用領域，將科技導入故鄉場域，在既有的基礎上提出解決在地問題的方案。

▲承鴻企業行以古坑為據點活化閒置空間並提供公益樂齡服務。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林返鄉青年、承鴻企業行負責人莊秉豪拿下創業歸故里競賽的全國亞軍，團隊成員皆為出身自雲林的在地桌球選手，返鄉成立「古坑桌球村」。莊秉豪說，他們逆向思考，從人的事業出發，研發桌球超新星系統，融入運動科學知識，數位訓練後，提供由運動營養師設計的冠軍餐與健康餐，推廣健康運動與村落健康微產業，未來拓展至全國2300個社區。

雲林縣長張麗善表示，擁有國家級資格A級桌球教練及裁判證莊秉豪、陳泰廷，及青年廖英盛，用自身專長為雲林縣貢獻，運用數位訓練模式實踐在選手培訓及比賽技、戰術推演，並與生活、健康、在地農特產結合，以古坑為據點活化閒置空間並提供公益樂齡服務，結合運動旅遊帶動農村發展。

計畫處長李明岳表示，雲林縣政府廣邀新創團隊返鄉發展設立公司，邀請在地業師輔導新創團隊，鼓勵參賽者運用智慧科技發展多元創新應用服務解決在地議題或困難，協助解決台灣偏鄉及發展不均衡的問題，並透過典範成功案例，展現數位科技對農業、交通、醫療及長照等生活所帶來不同的改變，進一步促進台灣整體數位轉型。

▲承鴻企業行運用數位訓練模式實踐在選手培訓及比賽技、戰術推演，並與生活、健康、在地農特產結合，以古坑為據點活化閒置空間並提供公益樂齡服務，結合運動旅遊帶動農村發展。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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