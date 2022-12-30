立委質疑選後檢討未列行政院　蘇貞昌：不回應無端的批評

▲蘇貞昌出席「屏鵝公路141公里纜線地下化暨種樹百里2.0計畫完工感恩茶會」。（圖／行政院提供）



記者陳家祥／台北報導

民進黨九合一選舉大敗，黨內近來完成調查報告，但包括陳亭妃等立委都質疑沒有行政院的檢討報告，高嘉瑜也喊出內閣應「團進團出」。對此，行政院長蘇貞昌30日說，不回應無端的批評，「行政工作沒有做好、做得不夠的地方，我們一直以來深切檢討、痛切改正」。

蘇貞昌說，選舉提名和選務不是行政院的工作，但是做為行政團隊的一分子，選舉慘敗應該負起相關責任，「行政工作沒有做好、做得不夠的地方，我們一直以來深切檢討、痛切改正，我們應該怎麼把它做到更好，符合民眾的期待」。

對於行政院長的職務，蘇貞昌說，他深知這是一個重擔，從來不戀棧，「但是我也不會去回應無端的批評」，就如同今天完成這一條141公里屏鵝公路的電線電纜地下化和種樹，在過程中也因為會有交通受阻，多所批評，沒有辦法諒解，「但如今，我們沒有因批評而收手，努力完成了這一條141公里屏鵝公路電線電纜地下化及樹木補植等工作，才有這麼漂亮的路留下來」。

蘇貞昌最後說，「做為行政院長，護國為民是我的責任，至於行政院長的任免，是總統的職權」。