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幕後／春節前普發1萬元好過年？　綠營人士直言「有難度」：最多是宣布

▲▼錢,現金,鈔票,銅板,金融,債務,理財,開銷,買賣（圖／記者周宸亘攝）

▲近期不少委員主張「還稅於民」，普發現金一萬。（圖／記者周宸亘攝）

記者杜冠霖／台北報導

今年預估稅收超徵4500億元，不少立委紛紛喊話普發一萬元，主張「還稅於民」、和全民共享經濟果實，而綠營人士坦言，年前發現金「不可能」，超徵的稅收還要還債、也要有法源依據，且立院要審預算、真的要發錢也需要時間，因此過年前頂多是宣布，若要在年前進民眾口袋，現實上難度蠻高。

對於近期發放現金的呼聲，黨內人士表示，不可能在年前發現金，第一個沒有法源，預算還是要經過立法院同意，第二個是編列預算問題，財源從哪來？超徵四千多億一部分錢要拿來還債，不還利息要更多，第二就是油電凍漲，這需要政府補貼，也許這部分民眾沒有感覺，但台電、中油不可能賠錢，所以政府墊了這些錢。

黨內人士直言，這些扣掉之後剩兩千億可以用、還要還債，即便扣掉這些，就算法源、財源沒問題，還要經過立院審查預算，發錢也需要時間，加上今年過年又早，就算確定要發，過年前頂多是宣布，但若要在年前進民眾口袋，現實上難度蠻高，「發錢是ok，但真的拿到錢還是要時間。 」

黨內人士直言，發券需要的時間更長，大部分委員反對用券，連執政黨內部都有一些反對意見，光是發券要花錢印又要被罵一次，以民眾角度來講感受還是不一樣，且發券邊際效益會遞減，換成現金民眾可能更有感。據了解，行政院本來有在考慮發券，現在只是要不要改發現金的問題，這是行政部門要詳細規劃的。

黨內人士坦言，發現金也有問題，現金一發出去被搶、被偷，是很麻煩的，且一下子要生出幾千億新鈔也不容易，因此還有一些技術性的東西要克服，速度不會那麼快。

對於普發現金可行性，黨內人士強調，最重要還是決策，只要做出決策，技術面上都能夠克服，但過年前真的不太有機會。

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